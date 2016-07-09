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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶

شهرام میرصادقی به مهر گفت:

مجموعه‌ای شبیه «دیرین دیرین» می‌سازیم/ عرضه در شبکه‌های مجازی

مجموعه‌ای شبیه «دیرین دیرین» می‌سازیم/ عرضه در شبکه‌های مجازی

شهرام میرصادقی از تولید مجموعه انیمیشنی شبیه به «دیرین دیرین» در شبکه های مجازی خبر داد که البته به گفته وی کاری تقلیدی نیست.

شهرام میرصادقی کارگردان عرصه انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های اخیر خود گفت: در حال حاضر مشغول نگارش فیلمنامه یک مجموعه انیمیشن برای عرضه در رسانه های مجازی مانند تلگرام هستیم و قرار است هر روز یک قسمت از این  انیمیشن تولید شود و طبق برنامه ریزی ها، محدودیتی درباره اینکه در چند قسمت تولید شود، نداریم.

وی افزود: مخاطب این انیمیشن عموم مردم هستند و موضوعات این مجموعه درباره مسائل مختلف جامعه مانند فرهنگ مسافرت با مترو و ... و به صورت طنز است. البته با توجه به اینکه هنوز در مرحله نگارش فیلمنامه هستیم، نام قطعی برای این مجموعه انتخاب نکرده ایم.

میرصادقی درباره ساختار این آثار توضیح داد: این فیلم چیزی شبیه به انیمیشن «دیرین دیرین» است، اما تقلیدی نیست زیرا ما به موضوعات مختلف از جنگ و صلح گرفته تا مسائل اجتماعی پرداخته ایم. کما اینکه فرم و نوع گرافیک ما هم با «دیرین دیرین» فرق دارد.

این کارگردان در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون دو قسمت از این مجموعه را ساخته ایم، اما ممکن است آن دو قسمت را هم دوباره بسازیم زیرا در حال بررسی ساختار، هزینه تولید، زمان و نوع گرافیک آن هستیم. این انیمیشن در هر قسمت به مدت ۳۰ ثانیه عرضه می شود.

کد مطلب 3707321

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