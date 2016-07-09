شهرام میرصادقی کارگردان عرصه انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های اخیر خود گفت: در حال حاضر مشغول نگارش فیلمنامه یک مجموعه انیمیشن برای عرضه در رسانه های مجازی مانند تلگرام هستیم و قرار است هر روز یک قسمت از این انیمیشن تولید شود و طبق برنامه ریزی ها، محدودیتی درباره اینکه در چند قسمت تولید شود، نداریم.

وی افزود: مخاطب این انیمیشن عموم مردم هستند و موضوعات این مجموعه درباره مسائل مختلف جامعه مانند فرهنگ مسافرت با مترو و ... و به صورت طنز است. البته با توجه به اینکه هنوز در مرحله نگارش فیلمنامه هستیم، نام قطعی برای این مجموعه انتخاب نکرده ایم.

میرصادقی درباره ساختار این آثار توضیح داد: این فیلم چیزی شبیه به انیمیشن «دیرین دیرین» است، اما تقلیدی نیست زیرا ما به موضوعات مختلف از جنگ و صلح گرفته تا مسائل اجتماعی پرداخته ایم. کما اینکه فرم و نوع گرافیک ما هم با «دیرین دیرین» فرق دارد.



این کارگردان در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون دو قسمت از این مجموعه را ساخته ایم، اما ممکن است آن دو قسمت را هم دوباره بسازیم زیرا در حال بررسی ساختار، هزینه تولید، زمان و نوع گرافیک آن هستیم. این انیمیشن در هر قسمت به مدت ۳۰ ثانیه عرضه می شود.