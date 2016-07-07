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۱۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

رئیس واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله نفت منطقه لرستان خبر داد؛

اجرای عملیات «تعویض پوشش» ۷۰۰۰ متر از خطوط لوله نفت لرستان

اجرای عملیات «تعویض پوشش» ۷۰۰۰ متر از خطوط لوله نفت لرستان

خرم آباد - رئیس واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله نفت منطقه لرستان گفت: طی سه ماه اول سال جاری عملیات تعویض پوشش هفت هزار متر از خطوط لوله منطقه لرستان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم امیری نژاد به میزان عملیات تعویض پوشش خطوط لوله منطقه لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: طی سه ماه اول سال جاری عملیات تعویض پوشش هفت هزار متر از خطوط لوله منطقه لرستان انجام شد.

وی افزود: این عملیات بر اساس نتایج پیگرانی هوشمند و فراوانی نقاط خوردگی بیرونی روی خطوط ۱۴ اینچ «تنگ فنی»- «پل باباحسین» و خط لوله ۱۶ اینچ «پل بابا حسین» - «رازان» در سه ماهه اول سال جاری به انجام رسید.

 رئیس واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله نفت منطقه لرستان با اشاره به انجام مرحله اول پیگرانی اتمی خط ۲۶ اینچ فرآورده «آسار» - «پل باباحسین» برای نشت یابی احتمالی این خط بیان داشت: در این مدت حدود ۲۶ هزار متر C_SCAN ۲۶ کیلومتر از خط ۱۴ اینچ «تنگ فنی» - «پل باباحسین»  در محل پروژه تعویض پوشش انجام شد.

کد مطلب 3707334

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