اجرای عملیات «تعویض پوشش» ۷۰۰۰ متر از خطوط لوله نفت لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم امیری نژاد به میزان عملیات تعویض پوشش خطوط لوله منطقه لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: طی سه ماه اول سال جاری عملیات تعویض پوشش هفت هزار متر از خطوط لوله منطقه لرستان انجام شد.

وی افزود: این عملیات بر اساس نتایج پیگرانی هوشمند و فراوانی نقاط خوردگی بیرونی روی خطوط ۱۴ اینچ «تنگ فنی»- «پل باباحسین» و خط لوله ۱۶ اینچ «پل بابا حسین» - «رازان» در سه ماهه اول سال جاری به انجام رسید.

رئیس واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله نفت منطقه لرستان با اشاره به انجام مرحله اول پیگرانی اتمی خط ۲۶ اینچ فرآورده «آسار» - «پل باباحسین» برای نشت یابی احتمالی این خط بیان داشت: در این مدت حدود ۲۶ هزار متر C_SCAN ۲۶ کیلومتر از خط ۱۴ اینچ «تنگ فنی» - «پل باباحسین» در محل پروژه تعویض پوشش انجام شد.