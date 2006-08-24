اتحاديه اروپا 4 هزار نيرو روانه لبنان مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه آبند بلات، "خاوير سولانا" در ادامه سخنان خود در بروكسل همچنين اظهار داشت : اتحاديه اروپا تمام توان خود را براي بهبود شرايط لبنان بكار خواهد گرفت.

مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا افزود : كشورهاي اروپايي موافق اعزام نيرو به لبنان درنظر دارند درنشست روزجمعه گفتگو هايي را درباره راههاي ديگر كمك به وضعيت لبنان انجام دهند .

پيش از اين پيلوي سيسكو ويروس ويلنوو (Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve ) مدير سياسي وزارت خارجه فنلاند در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشت :"ما در نظر داريم نشستي را در بروكسل درباره اعزام نيروهاي سازمان ملل به لبنان برگزار كنيم . ما هفته گذشته نشستي را بزگزار كرديم و طبيعي است كه نشست بعدي را هفته جاري برگزار كنيم .

از سوي ديگر" فيليپ دوست بلازي " وزير امور خارجه فرانسه چند روز گذشته از " اركي توميويا " همتاي فنلاندي خود خواست كه نشستي را با حضور كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي روشن شدن كمك آنان درزمينه فراهم نمودن نيرو براي سازمان ملل در جهت تقويت UNIFIL نيروهاي موقت سازمان ملل در لبنان تشكيل دهد .

مدير سياسي وزارت خارجه فنلاند دراين رابطه در گفتگو با خبرگزاري فرانسه افزود :" اين مذاكرات احتمالا روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و فرانسه تنها كشوري نشست كه درخواست برگزاري چنين نشستي را مطرح كرده است ".