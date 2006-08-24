  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۱۶

/ به منظور پيشگيري از آنفلوآنزاي مرغي /

شبكه دامپزشكي بر مرغداري هاي صنعتي نظارت دقيق دارد

رئيس شبكه دامپزشكي قائمشهر گفت: شبكه دامپزشكي قائمشهر و دامپزشكان غير دولتي ، به منظور پيشگيري از آنفلوآنزاي مرغي ، نظارت كاملي بر مرغداري هاي صنعتي صورت مي دهند.

شهرام گرايلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري گفت: با توجه به اينكه شهرستان قائمشهر بعد از آمل از نظر توليد طيور رتبه دوم در مازندران را دارد ، در هر نقطه اي از اين شهرستان كه شبكه دامپزشكي نمونه برداري انجام دهد و مورد مشكوك به بيماري آنفلوآنزاي مرغي را مشاهده نمايد ، اقدام به جمع آوري طيور منطقه و پرداخت غرامت خواهد كرد.

رئيس شبكه دامپزشكي قائمشهر افزود: براي جلوگيري از ابتلاء به بيماري آنفلوآنزاي مرغي ، شهروندان از خريد مرغ زنده حتي از خريد مرغ كشتار شده در مراكز غير مجاز خودداري كنند.

وي تصريح كرد: فروش و نگهداري هر گونه طيور زينتي هم ممنوع است.

کد مطلب 370737

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها