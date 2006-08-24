شبكه دامپزشكي بر مرغداري هاي صنعتي نظارت دقيق دارد

شهرام گرايلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري گفت: با توجه به اينكه شهرستان قائمشهر بعد از آمل از نظر توليد طيور رتبه دوم در مازندران را دارد ، در هر نقطه اي از اين شهرستان كه شبكه دامپزشكي نمونه برداري انجام دهد و مورد مشكوك به بيماري آنفلوآنزاي مرغي را مشاهده نمايد ، اقدام به جمع آوري طيور منطقه و پرداخت غرامت خواهد كرد.

رئيس شبكه دامپزشكي قائمشهر افزود: براي جلوگيري از ابتلاء به بيماري آنفلوآنزاي مرغي ، شهروندان از خريد مرغ زنده حتي از خريد مرغ كشتار شده در مراكز غير مجاز خودداري كنند.

وي تصريح كرد: فروش و نگهداري هر گونه طيور زينتي هم ممنوع است.