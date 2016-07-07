آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا در حال کنترل است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امیری با حضور در محل حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا اظهار کرد: مخزن ٢٠٠١ مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا باید به صورت کامل بسوزد.

وی اضافه کرد: اکنون کنترل سایر مخازن در دستور کار قرار گرفته و پتروشیمی های اطراف نیز تخلیه نیرو شده اند.

مدیرعامل مجتمع پتروشیمی بندر امام گفت: آتش سوزی در حال کنترل است و همه تلاشمان را برای جمع کردن این حادثه به کار گرفته ایم.

به گزارش مهر، آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا از عصر روز گذشته آغاز شده است.

با حضور بالگردهای آب پاش، خنک سازی سایر مخازن نیز توسط این بالگردهای آب پاش در حال انجام است تا پس از سردشدن تخلیه شوند؛ هدفگذاری برای تخلیه سایر مخازن این پتروشیمی از این جهت است که در صورت سرایت آتش به آنها، خطر بالایی خواهند داشت.

خنک سازی و تخلیه سایر مخازن پتروشیمی بوعلی سینا همزمان با تخلیه سایت ٤ این پتروشیمی در دستور کار اصلی نیروهای مستقر در محل آتش سوزی قرار گرفته است.