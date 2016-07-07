سخنرانی مشاور «ترامپ» در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مشاور سیاست خارجی «دونالد ترامپ» نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز در مرکز تجارت جهانی مسکو پایتخت روسیه سخنرانی می کند.

موضوع سخنرانی «کارتر پیج» که به دعوت مدرسه اقتصاد نوین روسیه به مسکو سفر کرده است «تکامل اقتصاد جهانی: روندها و پتانسیل ها» است.

پیشتر «پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین درباره اینکه آیا «پیج» برای مشورت از سوی کرملین هم پذیرفته خواهد شد یا خیر ابراز بی اطلاعی کرده بود.

«پیج» بنیانگذار موسسه «پایتخت انرژی جهان» در نیویورک است. این موسسه در زمینه سرمایه گذاری های انرژی در سطح جهان مشغول به فعالیت است.