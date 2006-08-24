زمان توقف ايران فرارسيده است / روسيه و چين ما را نا اميد كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين روزنامه در گزارش خود مي نويسد: اسرائيل به دقت نظاره گر واكنش جهاني به ادامه روند غني سازي ازسوي ايران و خودداري از تعليق غني سازي اورانيوم مي باشد و برخي از مقامات ارشد در تل آويو در اين باره بحث مي كنند كه اكنون زمان آن است تا ايران را متوقف كنند و به باور آنها اسرائيل ممكن است به تنهايي دست به اين كار بزند.

يك منبع ارشد كه نامي از وي برده نشده است روز سه شنبه اعلام كرد كه ايران با عدم پاسخ مثبت به پيشنهاد غرب براي توقف غني سازي دنيا را تكان داد. وي همچنين از پاسخ چين و روسيه در مورد پيشنهاد يك فرمول جديد از سوي ايران براي ورود گفتگوهاي جدي ابراز نا اميدي كرد.

وي گفت: ايراني ها مي دانند كه جهان هيچ اقدامي عليه آنها صورت نخواهد داد و اين شبيه به تلاش هاي جهانيان براي بي اثر كردن اقدامات هيتلر در دهه 1930 ميلادي بود.

در ادامه اين مطلب آمده است: نقش اسرائيل و مقامات دولتي در اين مرحله اين است كه به دنيا نسبت به خطر بالقوه ايران هسته اي هشدار دهند و برخي مقامات دولت اسرائيل با ارسال پيامهايي به همتايان خود در خارج گفته اند كه اجرايي كردن قاطعانه قطعنامه 1701 در خصوص لبنان پيامي محكم به تهران ارسال خواهد كرد و اين قطعنامه اين مسئله را محك خواهد زد كه آيا اراده و عزم جهاني درباره انجام قطعنامه هاي شوراي امنيت جدي است يا خير.

اين روزنامه در ادامه با اشاره به مقاله چند روز پيش در روزنامه تهران تايمز تحت اين عنوان كه ايران به نقطه اي غيرقابل بازگشت رسيده، اقدامات و واكنش غرب به پاسخ ايران را ناكافي مي داند و خواستار برخورد قاطع با ايران است.