به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام انجمن بازیگران برای درگذشت زنده یاد بهمن زرین پور آمده است: «بازگشت همه به سوی اوست

در نهایت تأسف و تألم بازیگر پیشکسوت کشورمان بهمن زرین پور،پس از تحمل دوران سخت بیماری از میان ما رفت و به آرامش ابدی پیوست.

شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران، سوگ از دست دادن این هنرمند را به خانواده محترم ایشان به ویژه هنرمند گرامی سرکار خانم مینا جعفرزاده، همکاران و تمامی هموطنان هنردوست تسلیت عرض می نماید.

شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران»

همچنین در پیام تسلیت انجمن عکاسان سینمایی ایران برای درگذشت بهمن زرین پور آمده است: «انجمن عکاسان سینمای ایران،ضایعه درگذشت بهمن زرین پور را به جامعه هنری و خانواده ایشان تسلیت می گوید، از خداوند سبحان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.»