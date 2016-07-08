  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱

پیام‌های تسلیت برای درگذشت بهمن زرین پور بازیگر و کارگردان

پیام‌های تسلیت برای درگذشت بهمن زرین پور بازیگر و کارگردان

انجمن بازیگران سینمای ایران و انجمن عکاسان سینمای ایران در پیام هایی درگذشت بهمن زرین پور بازیگر و کارگردان را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام انجمن بازیگران برای درگذشت زنده یاد بهمن زرین پور آمده است: «بازگشت همه به سوی اوست

در نهایت تأسف و تألم بازیگر پیشکسوت  کشورمان بهمن زرین پور،پس از تحمل  دوران سخت بیماری از میان ما رفت و به آرامش ابدی پیوست.

شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران، سوگ از دست دادن این هنرمند  را به خانواده محترم ایشان به ویژه هنرمند گرامی سرکار خانم مینا جعفرزاده، همکاران و  تمامی هموطنان هنردوست تسلیت عرض می نماید.

شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران»

همچنین در  پیام تسلیت انجمن عکاسان سینمایی ایران برای درگذشت بهمن زرین پور آمده است: «انجمن عکاسان سینمای ایران،ضایعه درگذشت بهمن زرین پور را به جامعه هنری و خانواده ایشان تسلیت می گوید، از خداوند سبحان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.»

کد مطلب 3707438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها