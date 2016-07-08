۱۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۶

آغاز اردوی ملی پوشان کاراته در مجموعه آزادی

دور جدید تمرینات تیم ملی کاراته برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان امروز جمعه در مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله ششم اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته صبح امروز جمعه در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد. این مرحله اردو تا عصر روز ۲۲ تیر ماه ادامه خواهد داشت و طبق برنامه در این روز کاراته‌کاها در یک رقابت انتخابی با هم مبارزه خواهند کرد.

رقابتهای درون اردویی با هدف شناخت میزان آمادگی اردونشینان و برای ارزیابی وضعیت کادر فنی برگزار می شود و هیچ کاراته کایی از اردوی خط نخواهد خورد.

تمرینات امروز تیم ملی با یک دقیقه سکوت ازسوی ملی پوشان به احترام درگذشت دو ملی پوش تیم ملی کاراته ناشنوایان آغاز شد. 

کاراته کاها برای حضور در بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی جهان (آبان ماه- اتریش) آماده می کنند.

