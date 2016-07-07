حضور در فینال حاصل یک کار گروهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فرانسه با دوگل «آنتونیو گریزمان» مقابل آلمان موفق شد به دیدار پایانی رقابتهای یورو ۲۰۱۶ راه پیدا کند.

مهاجم اتلتیکومادرید در پایان بازی اظهار کرد: این یک تلاش گروهی بود. من خیلی خیلی خوشحالم چون می دانستیم بازی بسیار دشواری مقابل آلمان داریم. تیم ما در این بازی عملکرد دفاعی خوبی داشت. دروازه بان تیم ما عالی بازی کرد.

گریزمان ادامه داد: من ضربه پنالتی ام در دیدار پایانی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا را از دست دادم اما در این بازی می خواستم مطمئن شوم که می توانم توپ را به تور دروازه برسانم.

وی با بیان اینکه آنها نیاز دارند به خوبی استراحت کنند و به بازی فینال فکر کنند، افزود: از فردا تمرینات خود را آغاز می کنیم. شانس قهرمانی ما در بازی با پرتغال ۵۰ - ۵۰ است. هر اتفاقی ممکن است در فینال رخ بدهد. این یک تک بازی است.

گریزمان اکنون شش گله است با این حال سه گل تا رسیدن به رکورد «میشل پلاتینی» کم دارد.

وی در این خصوص گفت: هنوز خیلی از پلاتینی عقبم.