بررسی علل آتش سوزی ماهشهر/ سهل انگاری های احتمالی مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی گل مرادی شامگاه پنجشنبه در جلسه استانی ستاد بحران خوزستان (برای موضوع آتش سوزی در واحد بوعلی منطقه پتروشیمی ماهشهر) اظهار کرد: بحث آتش و آتش نشانی داستانی مجزا برای خودش دارد و قطعا بعد از اتمام آتش سوزی بررسی ها انجام و اگر سهل انگاری بوده نیز مشخص می شود.

وی افزود: اکنون در مرحله مقابله و مهار حریق هستیم که تمام انرژی ها باید صرف همین موضوع شود. حقیقتا لازم می دانم که تشکر ویژه ای از فرماندار داشته باشم که در مدیریت فرماندهی ستاد بحران و صحنه حادثه خیلی به خوبی حاضر، مسئله را اداره و کنترل کردند.

نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس تصریح کرد: از مجموعه و مدیران پتروشیمی ماهشهر نیز تشکر می کنم چون تلاش های بسیاری داشتند. حقیقتا جای شکرش باقی است با این وضعیتی که جای نگرانی وجود داشت ولی شاهد اتفاق ناگواری نبودیم.

گل مرادی بیان کرد: اگر امروز در این مرحله هستیم که این حادثه تلفات جانی نداشته همه موارد حاکی از تلاش، تدبیر و مدیریت افراد مسئول در عرصه است.

وی عنوان کرد: مسئله ای که در کشور و به ویژه در خوزستان وجود دارد، بحث شایعات است و متأسفانه حتی فعالان رسانه ای اخباری را منتشر می کنند که حقیقت ندارد. این شایعات چنان بر افکار عمومی مردم ماهشهر تأثیر گذاشت که به اجبار از نزدیک با مردم صحبت و آنها را توجیه کردیم.

نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس طرح سوال کرد: چرا باید وضعیت انتشار شایعات اینطور باشد و ما به جای اینکه انرژی خود را صرف حل بحران کنیم باید آن را صرف خنثی سازی حرکات و رفتاری کنیم که منشأ آن مشخص است؟ به عقیده من باید با این افراد شناخته شده برخورد شود چون به هر حال تکلیف رسانه حد و حدودی دارد و حق ندارند هرطوری برخورد کنند.

گل مرادی یادآور شد: خوزستان ظرفیت های زیادی دارد ولی مشکلات و عقب ماندگی های این استان هم زیاد است، بنابراین همه باید دست به دست هم بدهیم تا مسائل و مشکلات را حل کنیم.

وی با تأکید بر اینکه افراد باید به جای انتقاد وسنگ اندازی به مسئولان راهکار ارائه و با آنها همکاری کنند، گفت: این نوید را به شما می دهم که مجمع نمایندگان فعلی خوزستان متفاوت با ادوار گذشته از یک همگرایی خاصی برخوردار است و با هم عهد بستیم که به همدیگر و عوامل اجرایی استان کمک کنیم تا این عقب ماندگی ها را رفع کنیم.