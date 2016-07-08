حادثه پتروشیمی زنگ خطر برای صنایع/لزوم اصلاح مخازن متراکم درمنطقه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کمایی شامگاه پنجشنبه در جلسه استانی ستاد بحران خوزستان (برای موضوع آتش سوزی در واحد بوعلی منطقه پتروشیمی ماهشهر) اظهار کرد: شاید شهرداری توانایی و استعداد لازم را در زمینه پتروشیمی شاید نداشته باشد ولی از روز گذشته کنار فرماندار شهرستان حضور پیدا کرد. این حضورها باعث آرامش و امیدواری به ادامه حیات در شهر برای مردم هم شد.

وی افزود: در این حادثه مردم از حواشی که به آنها منتقل می شد، نگران بودند و در واقع اتفاقات بعد از حادثه برای آنها ایجاد نگرانی کرده بود.

کمایی با انتقاد از تراکم زیاد صنعت در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر بیان کرد: متأسفانه موارد حساس و خطرناک کنار هم قرار گرفته و شاید اگر حادثه امروز در فضای بازتری اتفاق می افتاد، اینقدر نگرانی در میان نبود.

شهردار ماهشهر در ادامه ابراز امیدواری کرد: امیدوارم منطقه ویژه پتروشیمی مسئله کاهش تراکم مخازن را در دستور کار خود قرار دهد. متأسفانه سال گذشته یکی از صنایع مستقر در منطقه پتروشیمی فضای سبزی را تخریب و به سایت تأسیسات خود افزوده کرد و باید جلوی چنین اتفاقاتی گرفته شود.

وی عنوان کرد: این حادثه اخطار و زنگ خطری است که برای صنایع رخ داده و باید برای ما درس عبرت شود تا تراکم مخازن مستقر در مطنقه ویژه پتروشیمی را کاهش دهیم. همچنین نباید نسبت به ساخت مخازن به صورت متراکم آن هم در وسط تأسیسات اقدام کنیم تا باعث نگرانی و دلهره برای کل مردم نشود.

علی ساری نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: فعلا حادثه ای رخ داده و همه به دنبال رفع کردن این مشکل هستیم. اگر سوالاتی با تأکید پرسیده می شود هیچ هدفی دال بر بازخواست کردن در میان نیست.

وی خطاب به مسئولان شهرستانی گفت: امروز تمام امکانات استان در کنار شما بسیج شده و قدردان زحمات همه مسئولان نیز هستیم.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در صنعت پتروشیمی به ویژه ماهشهر این اولین بار نیست که چنین حوادثی رخ می دهد و موارد زیادی داشتیم که توام با حوادث انسانی هم بوده ولی خوشبختانه اینجا هیچ حادثه انسانی نداشتیم و برای همین نیز جای شکرش باقی است.

ساری خطاب به مسئولان استانی با بیان اینکه به توانایی های شما ایمان کامل داریم، گفت: حق بدهید که رسانه های داخلی، خارجی و فضای مجازی نیز اظهارنظرهایی داشته باشند و به عقیده من قرار نیست وقتی صحبت های ضد و نقیضی از کوتاهی مسئولان و دولت می شود بلافاصله جبهه بگیریم و یا اینکه جواب هر حرفی را بدهیم.