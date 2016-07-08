۱۸ تیر ۱۳۹۵، ۹:۰۷

وزیر نفت در ماهشهر:

عملیات مهار آتش فرمانده ندارد/ تا زمان اطفای کامل آتش می مانم

اهواز ـ وزیر نفت با اشاره به اینکه عملیات مهار آتش بوعلی فرمانده ندارد، گفت: تا زمان مهار کامل آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا در منطقه باقی خواهم ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه بامداد امروز جمعه در جلسه کمیته بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اظهار کرد: در حال حاضر دنبال مقصر حادثه نمی گردیم و تمام تلاش ما برای مهار حادثه است.

وی ادامه داد: عملیات مهار آتش فرمانده ندارد و باید هرچه سریع‌تر فرمانده ای متخصص و کاردان برای این عملیات انتخاب شود، من نیز تا زمانی که آتش به طور کامل خاموش شود برای پشتیبانی و نظارت در منطقه خواهم بود.

وزیر نفت تصریح کرد: باید از سرایت آتش به مخازن اطراف جلوگیری کنیم، بالگرد و هواپیمای آب پاش کمکی به اطفای حریق نخواهد کرد و باید از راه‌های دیگر موضوع را دنبال کرد.

زنگنه متذکر شد: برای تأمین آب مورد نیاز نیز باید تمام امکانات بسیج شده و فردا نیز باید عملیات پیشگیری و حمله به آتش برنامه‌ریزی شود.

