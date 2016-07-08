عملیات مهار آتش فرمانده ندارد/ تا زمان اطفای کامل آتش می مانم

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه بامداد امروز جمعه در جلسه کمیته بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اظهار کرد: در حال حاضر دنبال مقصر حادثه نمی گردیم و تمام تلاش ما برای مهار حادثه است.

وی ادامه داد: عملیات مهار آتش فرمانده ندارد و باید هرچه سریع‌تر فرمانده ای متخصص و کاردان برای این عملیات انتخاب شود، من نیز تا زمانی که آتش به طور کامل خاموش شود برای پشتیبانی و نظارت در منطقه خواهم بود.

وزیر نفت تصریح کرد: باید از سرایت آتش به مخازن اطراف جلوگیری کنیم، بالگرد و هواپیمای آب پاش کمکی به اطفای حریق نخواهد کرد و باید از راه‌های دیگر موضوع را دنبال کرد.

زنگنه متذکر شد: برای تأمین آب مورد نیاز نیز باید تمام امکانات بسیج شده و فردا نیز باید عملیات پیشگیری و حمله به آتش برنامه‌ریزی شود.