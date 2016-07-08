تیم ملوان بندرگز نسبت به ابتدای فصل پیشرفت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس طبیب نژاد شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل تیم ملوان در بندرگز، اظهار کرد: با توجه به میزبانی تیم ملوان بندرگز و جو ورزشگاه این شهر، پیش بینی بازی سختی را میکردیم.
وی افزود: تیم ملوان بندرگز تماشاگران ویژهای دارد که با تشویقهای خود به تیم حریف فشار میآورند و این موضوع قابل تحسین است که هیچ گونه توهینی به تیم مقابل نمیکنند.
سرمربی تیم فوتبال ساحلی دریانوردان پارس جنوبی با اشاره به شرایط تیمش در فصل جاری، خاطرنشان کرد: تیم ما نسبت به فصل گذشته بهتر شده و خوشبختانه نتایج خوبی کسب کردهایم.
طبیب نژاد ادامه داد: با برطرف کردن مشکلات فصل گذشته امیدواریم در پایان فصل عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ساحلی را به ارمغان بیاوریم.
به گزارش خبرنگار مهر، از هفته چهاردهم و آغازین نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ساحلی، عصر پنجشنبه تیمهای ملوان بندرگز و دریانوردان پارس جنوبی بوشهر در بندرگز به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری چهار بر یک نماینده بوشهر همراه بود.
نظر شما