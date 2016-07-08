۱۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹

سرمربی تیم فوتبال ساحلی دریانوردان پارس جنوبی:

تیم ملوان بندرگز نسبت به ابتدای فصل پیشرفت کرده است

بندرگز – سرمربی تیم فوتبال ساحلی دریانوردان پارس جنوبی گفت: تیم ملوان بندرگز نسبت به هفته‌های ابتدایی فصل، پیشرفت خوبی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس طبیب نژاد شامگاه پنج‌شنبه پس از پیروزی تیمش مقابل تیم ملوان در بندرگز، اظهار کرد: با توجه به میزبانی تیم ملوان بندرگز و جو ورزشگاه این شهر، پیش بینی بازی سختی را می‌کردیم.

وی افزود: تیم ملوان بندرگز تماشاگران ویژه‌ای دارد که با تشویق‌های خود به تیم حریف فشار می‌آورند و این موضوع قابل تحسین است که هیچ گونه توهینی به تیم مقابل نمی‌کنند.

سرمربی تیم فوتبال ساحلی دریانوردان پارس جنوبی با اشاره به شرایط تیمش در فصل جاری، خاطرنشان کرد: تیم ما نسبت به فصل گذشته بهتر شده و خوشبختانه نتایج خوبی کسب کرده‌ایم.

طبیب نژاد ادامه داد: با برطرف کردن مشکلات فصل گذشته امیدواریم در پایان فصل عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ساحلی را به ارمغان بیاوریم.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته چهاردهم و آغازین نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ساحلی، عصر پنج‌شنبه تیم‌های ملوان بندرگز و دریانوردان پارس جنوبی بوشهر در بندرگز به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری چهار بر یک نماینده بوشهر همراه بود.

