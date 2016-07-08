به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم کشورمان در نیویورک روز پنجشنبه در جلسه تصویب پنجمین بازبینی راهبرد جهانی مبارزه با تروریسم ملل متحد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد.

وی سخنرانی خود را با محکوم نمودن اقدامات تروریستی اخیر در عراق، سوریه، لبنان، بنگلادش، ترکیه و عربستان سعودی آغاز کرد و گفت : تروریسم موضوعی چند وجهی است که مبارزه با آن نیازمند برنامه ای همه جانبه و همکاری واقعی در سطح بین المللی و منطقه ای است.

خوشرو با اشاره به برنامه عمل دبیر کل ملل متحد در خصوص پیشگیری از افراط گرایی خشونت گرا گفت که این برنامه عمل همچنین بر اساس قطعنامه جهان عاری از خشونت که به پیشنهاد حسن روحانی شکل گرفته است، به موضوع افراط گرایی خشونت گرا توجه ویژه ای دارد.

سفیر کشورمان افراط گرایی خشونت گرا ملهم از ایدئولوژی تکفیری را مهمترین چالش پیش روی جامعه جهانی بر شمرد که به شکل گیری گروه های تروریستی مانند القاعده، داعش و النصره انجامیده است و افزود: راه مبارزه با این گروه ها از مسیر فرهنگی و اعتقادی است.

نماینده دائم ایران همچنین تاکید کرد که اقدامات بین المللی مبارزه با تروریسم در سطح جهانی باید در هماهنگی با اصول منشور ملل متحد و صرفا با رضایت دولت مربوطه صورت پذیرد و عدم رعایت این اصول نقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی دولت ها خواهد بود.

خوشرو همچنین تهیه لیست های یکجانبه از سوی برخی از دولت ها و متهم کردن دیگر کشورها به اقدامات تروریستی برخاسته از اغراض سیاسی برشمرد و آن را محکوم کرد و گفت: این چنین اقدامات مغایر با حقوق بین الملل و در راستای اهداف سیاسی این دولت ها است که به نوبه خود ناقض اصول اساسی حقوق بین الملل بوده و تلاش های بین المللی برای مبارزه جمعی دولتها در مقابله با تروریسم را تضعیف می کند.

در همین ارتباط، سفیر کشورمان تصمیم سیاسی آمریکا برای مصادره اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سوء استفاده از شبکه های مالی و بانکی وقضایی به بهانه اتهامات واهی برای وارد ساختن فشار بر ملت ایران را به عنوان مصداقی از این اقدامات خلاف حقوق بین الملل برشمرد و تاکید کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تمام ابزارهای ممکن از جمله توسل به دیوان دادگستری بین المللی برای بازگردانیدن این دارایی ها مصمم می باشد.

نماینده دایم کشورمان در خصوص مسائل فلسطین اشغالی نیز گفت که ایران هر گونه تلاش برای مساوی دانستن تلاش مشروع مردم تحت اشغال و جنبش های آزادی بخش برای تحقق حق تعیین سرنوشت با تروریسم را قبول نداشته و رد می کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: رژیم صهیونیستی بر اساس تهدید و ترور و اشغال شکل گرفته و به عنوان اصلی ترین مجری تروریسم دولتی شناخته می شود که مسئول انجام ترورهای متعددی است و بی رحمی های این رژیم در دهه های گذشته موجد افزایش خشونت ها و بحرانهای منطقهای بوده است.