جزئیات اهدای چهاردهمین جایزه قلم زرین/ معرفی داوران در اختتامیه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جایزه ادبی قلم زرین عصر روز شنبه ۱۹ تیر ماه در تالار مهر حوزه هنری برگزار می‌شود و برگزیدگان این جایزه ادبی معرفی خواهند شد.

محمدرضا اصلانی دبیر این دوره از این جایزه در گفتگو با مهر درباره این مراسم گفت: آئین اختتامیه جایزه قلم در دوره چهاردهم، از ساعت ۱۶ در تالار مهر حوزه هنری برگزار می‌شود و آثار برتر در بخش‌های شعر کودک، داستان کودک و نوجوان، شعر بزرگسال، داستان بزرگسال و نقد ادبی اهدا می‌شود.

به گفته اصلانی در حاشیه مراسم اختتامیه این دوره از این جایزه نیز از فیروز زنوزی جلالی تقدیر به عمل خواهد آمد.

اصلانی در پاسخ به سوالی درباره میزان جایزه قلم زرین در دروه جاری گفت: اگر میزان نقدی جایزه امسال زیاد نشده باشد نسبت به دوره‌های قبل به طور حتم کمتر نشده است.

وی همچنین از معرفی هیئت داوران این دوره از این جایزه همزمان با مراسم اختتامیه خبر داد.

به گفته اصلانی در این دروه از جایزه قلم زرین برخی آثار تقدیر و برخی نیز به عنوان برگزیده در بخش‌های مختلف معرفی خواهند شد.

در حالی که کمتر از یک روز به برپایی آئین اختتامیه این جایزه باقی مانده است انجمن قلم ایران کماکان به صورت رسمی به معرفی نامردهای دریافت این جایزه اقدام نکرده است و پایگاه اینترنتی آن در این زمینه همچنان ساکت است.