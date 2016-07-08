علی یوسف زاده صبح جمعه در حاشیه بازدید از محور آبی بیگلو- اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تعداد سرعت‌گیر در جاده‌های استان به واقع زیاد است و حذف تعدادی از آن بارها از سوی راهداری مطرح شده است.

وی افزود: بر اساس آخرین مصوبه شورای ترافیک استان حذف ۳۲ سرعت‌گیر و به روز رسانی ۵۶ مورد دیگر تصویب شده است.

مدیر راهداری راه و شهرسازی استان با اشاره به اصلاح ۱۴۲ سرعت‌گیر اضافه کرد: در عملیات اصلاح ارتفاع سرعت‌گیر بلند کاهش پیدا می‌کند.

یوسف زاده با تأکید به اینکه از تمامی سرعت‌گیرهای سطح جاده‌ها عکس‌برداری شده و نواقص آن در شورای ترافیک بررسی شده است، اضافه کرد: در برخی محورها از جمله جاده آبی بیگلو که از تعداد سرعت‌گیرها ابراز گله‌مندی می‌شد اصلاحات انجام شده است.

وی به مشخص کردن محدوده تعداد سرعت‌گیر در هر شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: پس از این نصب سرعت‌گیر بر اساس نقشه از پیش تعیین شده و محدوده مشخص شده خواهد بود.