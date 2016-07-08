فرزین خوشنودی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اورژانس استان مرکزی از عصر روز سه شنبه که ترددهای جاده ای با توجه به تعطیلات عید فطر افزایش پیدا کرد در آمادگی قرار داشت و تا عصر روز پنجشنبه بیش از ۵۰۰ماموریت را در سطح استان مرکزی به انجام رسانده است.

وی افزود: ۱۳۴مورد از ماموریت های اورژانس استان مرکزی طی این مدت مربوط به نجات مصدومان سوانح جاده ای در سطح استان بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان مرکزی بیان داشت: طی این مدت دو نفر از مصدومان سوانح جاده ای استان که مربوط به دو حادثه رانندگی در محور اراک-بروجرد بودند، فوت کرده اند و یک مورد فوتی نیز از یک سانحه رانندگی درون شهری اراک برجای مانده است.

خوشنودی تصریح کرد: از ۱۳۴مورد ماموریت اورژانس در استان مرکزی ۵۷مورد مربوط به شهرستان اراک و عمدتا محور اراک-سلفچگان و ۷۶مورد نیز متعلق به سایر شهرستان های استان بوده است.

وی خاطرنشان ساخت: ۳۰مورد از مصدومیت های سوانح رانندگی شهرستان اراک طی این مدت مربوط به سوانح جاده ای و ۲۷مورد نیز مربوط به سوانح درون شهری بوده و یک مورد منجر به فوت شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان مرکزی افزود: سانحه منجر به فوت شهرستان اراک یک سانحه درون شهری بوده که طی این رخداد، جوانی که پشت یک وانت بار سوار شده بود به بیرون پرتاب شده و در دم فوت می کند.

خوشنودی گفت: طی همین مدت در شهرستان های ساوه و زرندیه ۳۸مورد مصدومیت سوانح رانندگی اتفاق افتاده و ۳۸مورد نیز مربوط به شهرستان های دلیجان، محلات، خمین، تفرش و شازند بوده است.