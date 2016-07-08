  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۱۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

اسکان تابستانی فرهنگیان تا شهریور ادامه دارد

اسکان تابستانی فرهنگیان تا شهریور ادامه دارد

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: اسکان تابستان فرهنگیان بعد از ماه مبارک از سر گرفته شده است و تا ۱۵ شهریور ادامه دارد.


فرشید سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اسکان تابستان فرهنگیان گفت: اسکان تابستان فرهنگیان بعد از ماه مبارک از سر گرفته شده است و تا ۱۵ شهریور ادامه دارد.

وی افزود: تعرفه اسکان نسبت به عید و حتی سال گذشته تغییری نداشته و بیمه حوادث و مسئولیت مدنی برای همه میهمانان و عوامل اجرایی لحاظ شده است.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت:مراکز رفاهی و اردوگاه ها و به تعداد مورد نیاز مدارس  برای اسکان فرهنگیان تجهیز شده اند.

وی یاد آور شد:  نوسازی و بهسازی تجهیزات محل های اسکان در دستور کار بوده و انجام شده است.

سیاری یاد آور شد: برای تسهیل مسافرت همکاران در ایام تعطیلات عید سعید فطر سامانه رزرو اینترنتی از شنبه ۵ تیر ماه در اختیار فرهنگیان است تا محل اسکان مورد نظر خود را از ۱۰ تیر لغایت ۱۰ شهریور مشخص کنند.

کد مطلب 3707537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها