اسکان تابستانی فرهنگیان تا شهریور ادامه دارد



فرشید سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اسکان تابستان فرهنگیان گفت: اسکان تابستان فرهنگیان بعد از ماه مبارک از سر گرفته شده است و تا ۱۵ شهریور ادامه دارد.



وی افزود: تعرفه اسکان نسبت به عید و حتی سال گذشته تغییری نداشته و بیمه حوادث و مسئولیت مدنی برای همه میهمانان و عوامل اجرایی لحاظ شده است.



مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت:مراکز رفاهی و اردوگاه ها و به تعداد مورد نیاز مدارس برای اسکان فرهنگیان تجهیز شده اند.



وی یاد آور شد: نوسازی و بهسازی تجهیزات محل های اسکان در دستور کار بوده و انجام شده است.



سیاری یاد آور شد: برای تسهیل مسافرت همکاران در ایام تعطیلات عید سعید فطر سامانه رزرو اینترنتی از شنبه ۵ تیر ماه در اختیار فرهنگیان است تا محل اسکان مورد نظر خود را از ۱۰ تیر لغایت ۱۰ شهریور مشخص کنند.