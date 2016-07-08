۳۵۰ ورامینی به مناطق عملیاتی اعزام شدند/ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

محمد وصال پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که مناطق عملیاتی بهترین مکان برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت است، اظهار داشت: دشمن می کوشد تا ملت ایران بویژه جوانان و نوجوانان با فرهنگ ایثار و شهادت و دلاورمردی های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس آشنا نشوند.

رییس شورای اسلامی شهرستان ورامین افزود: اردوی راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی جنگ تحمیلی، فرصت بی نظیری را برای انتقال مفاهیم و ارزش های دفاع مقدس در اختیار همگان قرار می دهد.

وی ادامه داد: شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین نیز با درک این واقعیت، در سه ماهه اول سال جاری اقدام به اعزام ۳۵۰ شهروند ورامینی به اردوی راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی کرد.

وصال پور بیان داشت: بازدید از مناطق عملیاتی و یادمان های شهدا و بیان خاطرات رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس، دستاوردهای فراوانی را برای حاضران در اردوی راهیان نور به همراه داشت.

رییس شورای اسلامی شهرستان ورامین یادآور شد: حمایت از اردوی راهیان نور و حضور شهروندان ورامینی در مناطق عملیاتی همچنان از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین دنبال می شود.