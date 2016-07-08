آرش کردی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تامین سوخت تابستانی نیروگاهها همزمان با اوج گیری پیک مصرف برق در کشور، گفت: در شرایط فعلی به استثنای دو تا سه نیروگاه استان سیستان و بلوچستان که به شبکه گاز متصل نیستند، تمامی نیروگاههای برق کشور از گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی استفاده میکنند.
مدیرعامل توانیر با اشاره به توقف مصرف سوخت مایع شامل نفت کوره و گازوئیل در بیش از ۹۰ درصد نیروگاههای برق کشور، تصریح کرد: تمامی نیروگاههایی که به شبکه گاز متصل هستند، صرفا از این سوخت پاک برای تولید برق استفاده میکنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در نیروگاههای برق کشور استفاده می شود، اظهار داشت: افزایش مصرف گاز طبیعی به جای سوخت مایع علاوه بر مزیتهای زیست محیطی منجر به افزایش راندمان و بهره وری در نیروگاههای کشور خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه هفته جاری با افزایش پیک مصرف برق بیش از ۵۱ هزار مگاوات تولید برق در نیروگاهها هم به نقطه اوج خود رسیده است، تاکید کرد: در حال حاضر ظرفیت نیروگاههای کشور به حدود ۷۴ هزار مگاوات و تولید عملیاتی به ۵۰ تا ۵۲ هزار مگاوات رسیده است.
کردی با بیان اینکه امسال هم چند نیروگاه باقیمانده در استان سیستان و بلوچستان به شبکه گاز کشور متصل خواهند شد، اظهارداشت: به زودی نیروگاه چابهار و تا پایان سال تعداد دیگری از نیروگاههای باقیمانده در این استان به شبکه گاز متصل خواهند شد.
مدیرعامل توانیر در پایان با تاکید بر اینکه هم اکنون سال گذشته سهم گاز در سبد تامین سوخت نیروگاههای برق به حدود ۸۲ درصد رسیده بود، خاطرنشان کرد: پیش بینی میشود تا پایان سال جاری سهم گاز طبیعی در سبد سوخت نیروگاهها از مرز ۹۰ درصد عبور کند.
