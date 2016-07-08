کامیار اسکندریون در گفتگو با خبرنگار مهر به ظرفیت هتل‌های استان زنجان برای جذب اقامت مسافران اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۱۳ هتل با ظرفیت پذیرش بیش از هزار نفر مسافر در استان زنجان فعال هستند.

وی اظهار کرد: سفرهای تابستانی از ۱۵ تیرماه در استان شروع شده و با هماهنگی‌هایی که با آموزش و پرورش انجام شده بیش از ۷۰۰ کلاس درس برای مسافران فرهنگی در استان زنجان پیش بینی شده است.

رئیس اتحادیه هتلدادران استان زنجان گفت: خوشبختانه در استان زنجان برای پذیرش مسافران جلسات توجیهی برگزار شده و برای ارائه خدمات بهتر به مسافران نظارت از هتل‌ها و مسافرخانه‌ها در دستور کار قرار دارد.

رئیس جامعه هتل داران استان زنجان با بیان اینکه پورتال جامعه هتل‌داران ایران به بیان مشخصات و قیمت هتل‌های کشور پرداخته است، تاکید کرد: مسافران به‌محض دیدن هرگونه تخلف با شماره تلفن ۰۹۶۲۹ هتل‌ها تماس بگیرند.

اسکندریون افزود: ظرفیت هتل‌ها و مراکز پذیرش مسافر استان زنجان از قبیل مدارس و مسافرخانه‌هاپاسخ‌گوی نیاز مسافران و گردشگران تابستانی خواهند بود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در چند سال اخیر ورود گردشگر به استان زنجان افزایش یافته است، گفت: نظارت‌های روزانه بر اماکن اقامتی استان از سوی بازرسان ستاد خدمات سفر استان انجام می شود.