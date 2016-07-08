رباب عزیز خانی صبح جمعه در حاشیه بازدید از پروژه احداث کتابخانه در آراللوی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: کتابخانه‌های عمومی برای احداث کتابخانه اعتباری پیش‌بینی نکرده و اعتبارات صرفاً برای تعمیر و تجهیز هزینه می‌شود.

وی افزود: این در حالی است که در کل استان فقط ۶۵ کتابخانه دایر است و از این تعداد نیز فقط ۱۱ کتابخانه روستایی طی سال‌های اخیر احداث شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با تأکید به ضرورت محرومیت‌زدایی از بخش روستایی ادامه داد: انتظار می‌رود نهادهای خیریه به منظور توسعه کتابخانه‌های روستایی ما را همراهی کنند.

عزیز خانی متذکر شد: هر چند در برخی روستاها اختصاص ساختمان‌های خالی برای کتابخانه مطرح شده است اما انتظار می‌رود مکان مناسبی جهت مطالعه برای ساکنان روستاها تدارک دیده شود.

وی در خصوص رفع این مشکل با راه‌اندازی کتابخانه سیار نیز ادامه داد: در حال حاضر فقط یک کتابخانه سیار روستایی در بیله سوار دایر است که ۱۷ روستا را تحت پوشش دارد.

به گفته مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان حتی راه‌اندازی کتابخانه سیار نیازمند تأمین اتوبوس و مینی‌بوس است و تا زمانی که وسایل نقلیه تأمین نشده نمی‌توان نسبت به فعال‌سازی کتابخانه سیار اقدام کرد.

عزیز خانی به احداث هشت کتابخانه با مشارکت خیرین در روستاهای استان اشاره و تأکید کرد: برخی از کتابخانه‌ها پیشرفت بالای ۵۰ درصد داشته و امید می‌رود امسال به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: کتابخانه آراللو نیز با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی با مشارکت بنیاد قلم چی احداث می‌شود و در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.