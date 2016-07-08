بام ایران میزبان گردشگران/ خنکی هوای مهمترین عامل سفر مسافران

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان چهارمحال و بختیاری استانی کوچک با ظرفیتهای بسیار است که جاذبههای گردشگری و آب هوای خنک سرآمد ظرفیت این استان به شمار میرود.
استان چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای گردشگری و توریستی کشور به شمار میرود که هرساله میزبان مسافران و گردشگران بسیاری است.
این استان دارای جاذبههای گردشگری بسیاری است و فصل تابستان فرصت مناسبی برای گشتوگذار در این استان است.
چهارمحال و بختیاری با داشتن جاذبههای گردشگری مختلف ازجمله تالاب، رودخانه، جنگل، کوهستانهای مرتفع و... هرساله میزبان مسافران بسیاری است.
انباشت برف در ارتفاعات استان سبب شده معروفترین رودخانههای دایمی جنوب غربی و مرکزی ایران یعنی کارون، زایندهرود در ارتفاعات این استان سرچشمه گیرند. جنگلهای بلوط، زالزالک و برخی دیگر از گیاهان پهنبرگ و نیز آبشارها، غارها، چشمهسارهای با آب فراوان، مناطق حفاظتشده، گردشگاهها و گردابها از دیگر عوامل طبیعی و اکو توریسم استان محسوب میشوند.
آبوهوای خنک، مسافران بسیاری را در طول تابستان به استان چهارمحال و بختیاری میکشاند که بیشتر این مسافران اهل استان خوزستان و استان اصفهان هستند.
هماکنون مسافران بسیاری بهواسطه تعطیلات عید فطر وارد استان چهارمحال و بختیاری شدهاند که در نقاط مختلف این استان چادر برپا کرده اند.
هماکنون در شهر بروجن اتاقهای هتلهای این منطقه پرشده است و اتاق خالی برای مسافران وجود ندارد. در پارک ملت و منطقه گردشگری سیا سرد بروجن مسافران بسیاری چادر زدهاند و هماکنون بازار این شهر در تعطیلات عید فطر رونق گرفته است.
مسافران در سهنقطه شهرکرد بهویژه پارک لاله این شهر چادر زدهاند و جای خالی در پارک های این شهر برای چادر زدن نیست.
چهارمحال و بختیاری آبوهوای بسیار خنکی دارد و ما این استان را بهواسطه دمای پایین هوا در تابستان برای سفر انتخاب کردیمیکی از مسافران خوزستانی که به چهارمحال و بختیاری سفرکرده بود، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری آبوهوای بسیار خنکی دارد و ما این استان را بهواسطه دمای پایین هوا در تابستان برای سفر انتخاب کردیم.
عرب ادامه داد: هماکنون در استان خوزستان هوا بسیار گرم شده است و جدا از گرمی هوا، وجود گردوغبار زندگی مردم را با مشکل مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: مردم این استان باید قدر پاکی هوا و آبوهوای خنک این استان را بدانند چراکه در استانهای دیگر ازجمله خوزستان زندگی کردن بسیار مشکل شده است.
هتلهای چهارمحال و بختیاری رونق گرفتند
رئیس اتحادیه هتل داران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه هتلهای چهارمحال و بختیاری رونق گرفتهاند، عنوان کرد: بهواسطه ورود مسافران تعطیلات عید فطر به استان بسیاری از اتاقهای هتلهای این شهر پرشده است.
فریدون رئیسی عنوان کرد: هتلهای چهارمحال و بختیاری در ابتدای سال و ماههای ابتدای سال کم رونق بودند و سال پررونقی را در ابتدای سال آغاز نکردند.
وی تأکید کرد: هماکنون ورود مسافران به استان افزایش پیداکرده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه باید بخش گردشگری حمایت بیشتر شود، ادامه داد: توسعه حوزه گردشگری موجب توسعه استان میشود.
فعالیت ۱۵ دفتر اطلاعرسانی گردشگری و رزرواسیون اماکن اقامتی
بهمن عسگری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری از آمادگی بیش از ۶۰ خانه مسافر در استان چهارمحال و بختیاری برای ارائه خدمات به مسافران و گردشگران در تعطیلات عید سعید فطر و تابستان خبر داد و اظهار کرد: این خانهها دارای ۱۹۲ اتاق و ۴۴۰ تخت هستند.
وی افزود: خانههای مسافر در شهرستانهای شهرکرد، سامان، کیار، بروجن و کوهرنگ قرار دارند.
عسگری سوادجانی خاطرنشان کرد : ۱۵ دفتر اطلاعرسانی گردشگری و رزرواسیون اماکن اقامتی نیز در شهرستانهای شهرکرد و سامان برای راهنمایی گردشگران و مسافران با مجوز از این اداره کل در حال فعالیت هستند.
نظر شما