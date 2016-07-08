۱۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

احتمال برگزاری بازی تدارکاتی تیم ملی فوتسال در کلمبیا

تیم ملی فوتسال ایران به احتمال زیاد قبل از شروع مسابقات جام جهانی، در کلمبیا دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در حالی شهریورماه باید در جام جهانی کلمبیا برابر اسپانیا، مراکش و آذربایجان به میدان برود که مهمترین خواسته کادر فنی، برگزاری بازی‌های تدارکاتی قبل از این مسابقات است.

در حال حاضر حضور تیم ملی در تورنمنت تایلند و بازی تدارکاتی با ازبکستان در مشهد قطعی است و به نظر می‌رسد برگزاری بازی دیگری قبل از سفر به کلمبیا میسر نباشد.

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: ما با کشورهای زیادی رایزنی کردیم که برنامه آنها برای بازی با ایران فراهم نبود. این کشورها یا خودشان در جام جهانی بودند و برنامه‌ریزی خود را از قبل صورت داده بودند و یا کشورهایی بودند که در جام جهانی حضور ندارند و دوران استراحت خود را طی می‌کنند.

ترابیان تاکید کرد: با این حال این احتمال هست که تیم ملی در روزهای حضور در کلمبیا و پیش از شروع مسابقات جام جهانی، یک یا دو بازی تدارکاتی برگزار کند. باید در این خصوص رایزنی‌هایی با کشورهای حاضر در جام جهانی داشته باشیم تا در همان کلمبیا با آنها بازی کنیم.

