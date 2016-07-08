۱۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۸

چهار نشسست تخصصی در تئاتر شهر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته پیش رو چهار نشست تخصصی در چهارمین پروژه مرکز مطالعات اجرایی قشقایی توسط گروه تئاتر «واحه» به سرپرستی نیکو ممدوحی در تالار قشقایی تئاتر شهر برگزار می شود.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته برنامه نشست های تخصصی گروه تئاتر «واحه» به شرح زیر اعلام شده است.

یکشنبه ۲۰ تیر، ساعت ۱۴، نشست «اهمیت مخاطب اثر هنری» با سخنرانی بابک احمدی

چهارشنبه ۲۳ تیر، ساعت ۱۴، نشست «ذهن بازیگر، بازی ذهنی» با سخنرانی آرش تقوی

پنجشنبه ۲۴ تیر، ساعت ۱۱ صبح، نشست «صدا و تصویر همزمان» با سخنرانی سینا شجاعی

جمعه ۲۵ تیر، ساعت ۱۱ صبح، نشست «دی آی پی» با حضور نیکزاد عربشاهی

چهارمین پروژه مرکز مطالعات اجرایی قشقایی از روز نهم تیر ماه در تالار قشقایی با حضور گروه تئاتر «واحه » و اجرای سه اثر نمایشی و چند کارگاه تخصصی آغاز شده است.

