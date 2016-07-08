ساکت: پیگیر اردوی ایتالیا برای تیم ملی فوتبال هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساکت با تشریح آخرین اقدامات سازمان تیم‌های ملی گفت: طی تیرماه سال جاری ۱۲۳ روز اردو در رده های مختلف بانوان و آقایان پیش بینی شده که برخی از آنها به انجام رسیده و برخی دیگر مطابق با برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده در حال برگزاری است.

وی درباره برنامه های این سازمان و اقدامات صورت گرفته در آن گفت: اولین کارگاه آموزشی توجیهی یک روزه ویژه سرپرستان تیم های ملی ۲۲ تیرماه در آکادمی ملی فوتبال و با حضور سرپرستان تیم های مختلف و با دعوت از میهمانان و اساتید برگزار می شود. این کارگاه زیر نظر کمیته آموزش و به درخواست و با مشارکت سازمان تیم های ملی برگزار می شود و بحث های مختلف مدیریتی، اداری، حقوقی، رسانه و... در این دوره فشرده به سرپرستان تیم های ملی ارائه خواهد شد.

مدیر تیم های ملی گفت: هدف از برگزاری این دوره آموزشی ارتقاء تعامل های مدیریتی، افزایش کیفیت و نحوه فعالیت سرپرستان تیم های ملی است. این دوره برای اولین بار برگزار می شود و اساتید بسیار خوبی در این زمینه در نظر گرفته شده که به سرپرستان آموزش های لازم را خواهند داد.

ساکت در ادامه از برگزاری کارگاه آموزش ویژه مسئولین تدارکاتی و پشتیبانی تیم های ملی خبر داد و گفت: این دوره در تاریخ ۵ مردادماه و به مدت یک روز در آکادمی ملی فوتبال برگزار می شود و بسیاری از مسائل مربوط به پشتیبانی، اجرایی، بهداشتی و... مربوط به رده های مختلف تیم های ملی آموزش داده خواهد شد.

مشاور رئیس فدراسیون در ادامه تاکید کرد: ساختار سازمان تیم های ملی در حال تدوین است. در نظر داریم کلیه رویه ها و دستورالعمل های مربوط به تیم های ملی را مورد بازنگری قرار داده و می خواهیم یک سازمان متشکل برای تیم های ملی ساماندهی کنیم. بخش های مختلف اداری، برنامه ریزی، نظارت ، اطلاعات وآمار و پشتیبانی از بخش های آن است. در واقع به دنبال افزایش انسجام در فعالیت ها و رویه های تیم های ملی هستیم و در نظر داریم از استانداردهای بین المللی در آن استفاده کنیم. رویکرد ما این است تا استاندارد ایزو ۲۰۱۴-۹۰۰۱ را به مرحله اجرا درآوریم و نسبت به استانداردسازی فعالیت ها در چارچوب الزامات آن اقدام کنیم.

ساکت افزود: یکی از چالش های مهم ما زمین های تمرین و مسائل مربوط به آن است. هم اکنون زمین شماره ۲ آکادمی ملی فوتبال در حال تعویض است و از حدود سه ماه پیش تاکنون قابلیت استفاده را ندارد، ضمن اینکه در حال برطرف کردن مشکلات اداری مربوط به اتمام اصلاح و تعویض زمین شماره ۲ هستیم.

مدیر تیم های ملی تصریح کرد: زمین شماره ۱ آکادمی ملی فوتبال نیز نیاز به اصلاحات دارد. ۸ گروه کارشناسی از متخصصان برجسته این زمین را مورد بررسی قرار داده و همه آنها به شرایط نامناسب آن تاکید داشتند. ضمن اینکه پیمانکار فعلی زمین شماره ۱ در حال تلاش برای بازسازی این زمین است، اما در نهایت این زمین تمرین نیز باید مورد اصلاح مجدد قرار گیرد تا پاسخگویی تمرینات تیم های ملی باشد.

وی در ادامه بیان کرد: در همین راستا سازمان تیم های ملی از باشگاه‌ها و هیات های فوتبال استانها درخواست می کند و این انتظار را دارد تا فدراسیون فوتبال را در برگزاری اردوهای تیم های ملی در رده های بانوان و آقایان یاری کنند. چرا که یکی از معضلات بزرگ ما زمین های تمرینی است. البته جا دارد از همکاری باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان تشکر کنم، چرا که اردوی تیم ملی نوجوانان ایران از تاریخ ۲۱ تیرماه در کمپ اختصاصی صفائیه و به میزبانی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان برگزار می شود.

مشاور رئیس فدراسیون با اشاره به موضوع همکاری باشگاه‌ها و هیات های فوتبال استانها گفت: موضوع همکاری باشگاه‌ها و هیات های فوتبال استانها در زمینه برگزاری اردوهای تیم های ملی یکی از مهمترین شاخص ها و پارامترهای ارزیابی استانها در زمینه مشارکت در اجرای برنامه فدراسیون فوتبال است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی در ادامه افزود: راهبری فنی برای تیم های ملی برعهده کمیته فنی و توسعه فدراسیون است که در این زمینه فعالیت های خود را با مشارکت کمیته های جوانان، بانوان، فوتسال و فوتبال ساحلی انجام خواهد داد. سازمان تیم های ملی در تعامل نزدیک با این کمیته ها خواهد بود.

مدیر تیم های ملی در ادامه در خصوص فعالیت افشین پیروانی به عنوان مدیر تیم ملی گفت: سیاست فدراسیون و سازمان تیم های ملی حفظ ساختار مدیریتی تیم ملی بزرگسالان بود و از ابتدا به استمرار حضور پیروانی در تیم ملی تاکید شده بود. طی صحبت هایی که با پیروانی داشتم از وی خواستیم تا فعالیت خود را ادامه دهد و ایشان بنا به تعصبات ملی و روحیه فرهنگی شان اعلام کرد که تیم ملی را همراهی کرده و آن را تنها نخواهد گذاشت.

ساکت درخصوص البسه تیم های ملی گفت: این موضوع در حال پیگیری است و منتظر نمونه نهایی و با کیفیت شرکت تحت قرارداد با فدراسیون فوتبال هستیم و قرار بر این است تا این شرکت با در نظر گرفتن کلیه استانداردهای البسه تیم های ملی در عرف بین الملل بهترین کیفیت خود را با در نظر گرفتن شرایط و فصول مختلف تا ۲۰ تیرماه تهیه و ارائه کند.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، وی در ادامه در ارتباط با برنامه ها و دیدارهای تدارکاتی تیم ملی گفت: بازیهای تدارکاتی بعد از جلسه با سرمربی تیم ملی در حال پیگیری است و از آنجایی که قرار است اردوی تیم ملی در روز های فیفا انجام شود مقرر شد تا کادر فنی تیم ملی برنامه جدید خود را در این زمینه به فدراسیون ارائه کند. بدون شک اجرای این برنامه نیاز به مشارکت همه باشگاه‌ها داشته و در نشستی که روز یکشنبه و با حضور مدیران عامل باشگاه‌ها با رئیس فدراسیون برگزار می شود این موضوع ارائه و پیگیری خواهد شد. در حال حاضر اردوی ایتالیا برای تیم ملی مد نظر قرار گرفته و مسائل اجرایی مربوط به آن در حال پیگیری است و بعد از نهایی شدن دیدارها که منتج به عقد قرارداد خواهد شد از طریق سایت فدارسیون اطلاع رسانی می شود.

مشاور رئیس فدراسیون اظهار داشت: موضوع مهم دیگر پرواز چارتر تیم ملی برای بازیهای حساس و مهم پیشرو است که مورد تایید و تاکید سازمان تیم های ملی، رئیس و هیات رئیسه فدراسیون بوده و در حال برنامه ریزی برای اجرای آن هستیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوعات فرهنگی باید در رده های ملی به خوبی و با دقت و وسواس رعایت شود گفت: برای اینکه بخشی از ظرفیت های فرهنگی و دینی کشورمان را از طریق سفیران فوتبال کشور که همان اعضای تیم های ملی هستند انتقال دهیم در حال رایزنی با سازمان گردشگری و روابط بین الملل شهرداری تهران هستیم تا از محصولات فرهنگی آنها در زمینه معرفی ایران، تاریخ، صنعت و اقلیم آن استفاده کنیم، ضمن اینکه بسته های فرهنگی ویژه تیم های ملی با رویکرد معرفی فرهنگ، تاریخ و انقلاب اسلامی نیز در حال تهیه است که پس از آماده شدن رونمایی و معرفی خواهد شد.

ساکت در ادامه گفت: در حوزه ریاست فدراسیون گزارشات کتبی از کلیه کمیته ها و دپارتمان ها اخذ شده است. این گزارشات شامل ساختار ، نحوه فعالیت، نیروی انسانی و برنامه ها و مشکلات هر کمیته و دپارتمان است و از هفته پیش جلسات خود را با آنها آغاز کرده و طی هفته آینده نیز ادامه خواهیم داد. در این جلسات راهکارهای توسعه و پیشرفت هر کمیته و دپارتمان را با آنها مورد بررسی قرار داده و نقطه نظرات فدراسیون فوتبال در خصوص فعالیت آنها ارائه می شود و در جلسات رودرو با نظرات آنها آشنا می شویم و راهکارهای موثر برای توسعه فعالیت کمیته ها ارائه می شود.

مدیر تیم های ملی در پایان گفت: با توجه به اینکه یکی از مهمترین فعالیت های فدراسیون موضوعات مربوط به مسئولیت های اجتماعی است و بحث محیط زیست برای ما اهمیت ویژه ای دارد، تلاش می کنیم تا نقش یوز ایرانی که اخیرا به عنوان یکی از نمادهای فوتبال کشور معرفی شده بر روی پیراهن تیم ملی حفظ کنیم.