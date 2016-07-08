اجرای طرح های برخورد با اراذل و اوباش در مناطق جرم خیز

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کلانتری ۱۲۷ نارمک از اجرای مقتدرانه طرح های برخورد با اراذل و اوباش، مزاحمین نوامیس و مجرمین خشن در محدوده مناطق جرم خیز این کلانتری خبر داد.

سرهنگ جلینی اظهار داشت: در راستای ارتقاء احساس امنیت عمومی و پاسخ به درخواست های مکرر مردمی از ابتدای سال ۹۵ با اجرای هدفمند طرح های برخورد با اراذل و اوباش، مزاحمین نوامیس و مجرمین خشن در محدوده مناطق جرم خیز این کلانتری توانسته ایم تعداد زیادی از این مجرمین را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی نماییم که این اقدام پلیس خوشبختانه رضایتمندی تعداد زیادی از ساکنین این محلات را به همراه داشته است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر فوت یکی از متهمین بازداشتی نزاع و درگیری میدان ۹۰ نارمک گفت: در تاریخ ۲۷ خرداد امسال و در پی تماس مردمی مبنی بر نزاع، درگیری و ایجاد رعب و وحشت در میدان ۹۰ نارمک، بلافاصله یکی از مامورین ۱۱۰ به محل اعزام و پس از حضور مامور دو نفر جوان ۳۰ ساله به وی مراجعه و اظهار می دارند فردی بنام «ی. د) با حالت غیرطبیعی و مستانه پس از عربده کشی و ضرب و شتم ما قصد داشت موتورسیکلت ما را به منظور ایجاد مزاحمت برای یکی از خانم های محل (وی قصد داشته به زور آن زن را سوار بر موتور نماید) با تحکم و زور بگیرد که بعد از مقاومت ما به داخل سوپر مارکت رفته و پس از برداشتن شیشه نوشابه آنها را به سمت ما و مردم پرتاب نمود.

رئیس کلانتری ۱۲۷ نارمک در ادامه گفت: مامور حاضر در صحنه سریعا برای دستگیری فرد مذکور که بعد مشخص شد دارای ۴ فقره پرونده انجام عمل منافی عفت، مزاحمت نوامیس و خرید مال مسروقه بوده اقدام می نماید که متهم به همراهی برادر خود بنام «ن. د» که بعد از درگیری اولیه از منزل خود که در اطراف میدان ۹۰ بوده وارد معرکه می شود با مامور درگیر و پس از مجروح نمودن مامور به داخل منزل خود فرار می کنند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: بلافاصله مامور ۱۱۰ از کلانتری درخواست نیروی کمکی کرده و با توجه به مخفی شدن متهمین در منزل دستور قضایی لازم اخذ و هر دو متهم را در خانه و در حالت غیر عادی (مست) دستگیر و به کلانتری منتقل می نمایند. این در حالی است که مردم حاضر در صحنه با امضاء استشهادیه ای (که در پرونده موجود است) خواستار دستگیری و برخورد جدی با این مخلان نظم و امنیت عمومی شده بودند.

رئیس کلانتری ۱۲۷ نارمک تشریح کرد: پس از انتقال هر دو برادر به کلانتری مامورین متوجه می شوند حالت «ن. د» غیر عادی و نامتعادل است که بلافاصله با اورژانس تماس گرفته و بعد از حضور اورژانس و انجام معاینات اظهار می دارند که وی مشکلی نداشته و نیاز به انتقال به بیمارستان نیست لیکن پدر وی اعلام می دارد فرزندم دارای ناراحتی روانی بوده و سابقه خودزنی دارد و یک هفته پیش هم در بیمارستان روانی بستری بوده است که به همین دلیل و پس از انتقال متهمین به پزشکی قانونی مشخص شد در خون «ن. د» ۱۷۱ میلی گرم و در خون «ی. د» ۴۶ میلی گرم الکل وجود دارد که حاکی از شرب خمر شدید هر دو نفر است. ضمن اینکه درمان دستگیری هم از منزل آنان مواد مخدر کشف که پدرشان عنوان داشته بود مربوط به «ن. د» می باشد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با توجه به دستور قضایی مبنی بر نگهداری از متهمین در تحت نظرگاه کلانتری، افسرنگهبان شب در ساعت ۵۰ دقیقه بامداد متوجه حرکات غیر عادی «ن. د» می شود که پس از احضار پدر وی از او درخواست می نماید اگر مشارالیه دارویی مصرف می کند به پسرش بدهد که پدر «ن. د» اعلام می دارد هیچگونه دارویی ندارد که همه این موارد صورتجلسه می شود.

وی در ادامه افزود: روز بعد به منظور رسیدگی به پرونده، متهمین به مرجع قضایی اعزام و با عنایت به دستور مرجع قضایی بازداشت آنها ۲۴ تمدید و مقرر می شود «ن. د» برای انجام معاینات روانپزشکی روز شنبه به پزشکی قانونی معرفی شود. در ساعت ۱۹:۲۰ شب در حالی که هر دو متهم در تحت نظرگاه کلانتری در حال استراحت بوده اند برادر «ن. د» متوجه می شود که وی دارای تنفس نیست در همین لحظه افسر نگهبان وقت که با دوربین تحت نظرگاه را کنترل می کند متوجه حرکات متهمین شده و بلافاصله در محل حاضر شده و پس از بررسی اوضاع با اورژانس تماس می گیرد که در همین حین هم یکی از افسران کلانتری که دارای تجربه در امداد رسانی بوده نسبت به احیاء اقدام که پس از حضور اورژانس متاسفانه فوت وی مورد تایید قرار می گیرد این در حالی است که برابر مستندات تصویری موجود «فیلم دوربین های تحت نظرگاه» هر دو متهم پیش از استراحت بدون هیچگونه مشکلی حضور داشته اند به گونه ای که حتی به انجام حرکات ورزشی مبادرت ورزیده بودند.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: پس از این حادثه در بازرسی پلیس و مرجع قضایی پرونده ای تشکیل و جسد فرد مذکور برای تشخیص علت فوت به پزشکی قانونی منتقل گردید که با عنایت به میزان بالای الکل موجود در خون متوفی در زمان دستگیری و مصرف مواد مخدر (بنا به گفته پدرش) منتظر اعلام نتیجه سازمان پزشکی قانونی هستیم.