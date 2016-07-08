تردد تریلر در محور فیروزکوه ممنوع است

سرهنگ عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیت ترافیکی در محور فیروزکوه اظهار داشت: بر اساس تصمیم پلیس، عبور تریلر در محور فیروزکوه ممنوع است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران هدف از این تصمیم را ایجاد سهولت در عبور و مرور مسافران عنوان کرد و افزود: با توجه به حجم عبور خودروهای سواری از محور فیروزکوه، ممنوعیت تردد تریلر با هدف سهولت در رفت و آمد مسافران پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در این میان عبور و مرور تریلرهای حامل مواد فاسد شدنی بلامانع است و پلیس در محور فیروزکوه بر این مهم نظارت دارد.

سرهنگ ناظری گفت: امیدواریم با همکاری رانندگان و مسافران، شاهد وقوع حادثه ای در محور فیروزکوه و سایر محورهای مواصلاتی نباشیم.