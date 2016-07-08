اعزام بالگرد هلال احمر کرمانشاه به ماهشهر/ آمادگی برای امدادرسانی

محمدرضا امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به درخواست مطرح شده، یک فروند بالگرد هلال احمر کرمانشاه با دستور سازمان هلال احمر کشور به ماهشهر اعزام شد.

وی افزود: این اعزام با دستور سازمان هلال احمر کشور صورت گرفت و به منظور اطفای حریقی در پتروشیمی واقع در بندر ماهشهر انجام شد.

امیریان بیان کرد: در صورت درخواست کمک از سازمان هلال احمر استان کرمانشاه حتما نسبت به اعزام نیروی انسانی و کمک اقدام لازم صورت می‌گیرد.

گفتنی است؛ آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در ماهشهر از روز چهارشنبه ۱۶ تیر شروع شده و روز گذشته مهار شد اما بار دیگر شعله ور شد.