۱۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۱

مدیر عامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه خبر داد:

اعزام بالگرد هلال احمر کرمانشاه به ماهشهر/ آمادگی برای امدادرسانی

کرمانشاه- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه گفت: یک فروند بالگرد هلال احمر کرمانشاه جهت اطفای حریق پتروشیمی ماهشهر به خوزستان اعزام شد.

محمدرضا امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به درخواست مطرح شده، یک فروند بالگرد هلال احمر کرمانشاه با دستور سازمان هلال احمر کشور به ماهشهر اعزام شد.

وی افزود: این اعزام با دستور سازمان هلال احمر کشور صورت گرفت و به منظور اطفای حریقی در پتروشیمی واقع در بندر ماهشهر انجام شد.

امیریان بیان کرد: در صورت درخواست کمک از سازمان هلال احمر استان کرمانشاه حتما نسبت به اعزام نیروی انسانی و کمک اقدام لازم صورت می‌گیرد.

گفتنی است؛ آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در ماهشهر از روز چهارشنبه ۱۶ تیر شروع شده و روز گذشته مهار شد اما بار دیگر شعله ور شد.

