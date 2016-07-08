رعایت عفاف و حجاب امنیت اجتماعی افراد را در جامعه ارتقا می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طالبی در خطبه های نماز جمعه شهر قیدار با اشاره به۲۱تیر ماه سالروز حمله به مسجد گوهرشاد در سال ۱۳۱۴ و روز عفاف و حجاب، افزود: دنیا انقلاب اسلامی ایران را باحجاب بانوان می شناسد و ابرقدرتها از این نشانه پرارزش انقلاب آنقدر هراس دارند که چند دختر مسلمان را با پوشش اسلامی بر سر درس تحمل نمی کنند.

وی ادامه داد: یکی از پلیدترین توطئه های دشمنان اسلام در تاریخ معاصر توطئه کشف حجاب است. رضاخان که درصدد اجرای تز اسلام زدائی و جایگزینی ارزشهای لیبرالیستی در جامعه بود از مهمترین جلوه های این طرح پدیده کشف حجاب بود که به صورت قانون و دستوری وارد عمل شد اما با مخالفت های مردمی به رهبری روحانیت مواجه شد که می توان به سرکوب قیام مسجد گوهر شاد و کشتار مردم مظلوم اشاره کرد.

امام جمعه قیدار افزود: تهاج فرهنگی امروز با شیوه های دیگری که نامش جنگ نرم است هر روز قربانی می گیرد ماهواره ها و برخی سایتها و شبکه های اجتماعی حیا و کرامت و شخصیت زن را لگدمال می کنند.

طالبی افزود: به فرموده مقام معظم رهبری بی حجابی فاضلاب مدرنیته است و بی حجابی مقدمه بی عفتی و بی بندوباری و بی حجابی یعنی زن مایه التذاذ مرد می شود که بالاترین ظلم است پس بی حجابی آزادی مرد است نه زن و بی حجابی تحقیر زن است نه تجلیل او که باید هم خانواده ها و هم بانوان قدری در این زمینه هوشیارتر باشند تا در دام دشمن نیافتند که صفات انسانی و آرامش خانوادگی و جامعه و فردی آنها از بین خواهد رفت.

طالبی در ادامه با اشاره به ۲۳ ذتیر ماه سالروز حماسه همبستگی ملی در دفاع از ارکان مقدس نظام و رهبری (ولایت فقیه) و پایان دادن به آشوب اخلال گران در سال ۱۳۷۸، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ ۳۷ ساله خود موانع و بحرانهای هولناکی را پشت سر گذاشته است که این بحرانها با حضور هوشمندانه و غیرتمندانه مردم و تدابیر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و خلف صالح امام رهبر معظم انقلاب که به مثابه ستون فقرات نظام اسلامی هستند خنثی شده است دشمنان ما تصور کردند با رحلت امام (ره) آغاز فروپاشی این نظام مقدس کلید خواهد خورد اما مراسم تشییع امام و کاری که خبرگان کردند دشمن را مأیوس کرد. اما دست بردار نبودند یک برنامه ریزی ۱۰ ساله کردند یعنی تا سال ۷۸ که معاندان نظام درصدد بودند در لباس جنبش دانشجوئی و با شعار مطالبات دانشجویان اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار دهند که این حوادث را نیز مردم خنثی کردند.

وی ادامه داد: باز هم یک برنامه ریزی ۱۰ ساله دیگری کردند یعنی تا سال ۸۸ که به خیال خودشان موفق می شوند اینجا هم مردم به میدان آمدند و حماسه ۹ دی را خلق کردند و غائله را با راهپیمائی ۲۲ بهمن ختم کردند.

امام جمعه قیدار با یادآوری اینکه بیست و سوم تیرماه سالروز حماسه ماندگار ملت ایران است که در سال ۷۸ در پاسخ به شیطنت مزدوران استکبار خلق کردند ، افزود: دشمن امیدوار بود حوادث پس از ۱۸ تیر و غائله کوی دانشگاه به سرنگونی نظام منجر شود. صحنه آرائی برخی عناصر وابسته و مرعوب و کسانی که سعی داشتند از این فرصت برای تامین منافع پست شخصی و گروهی خود بهره گیرند همه و همه با حرکت بسوی سرنگونی نظام و “اعلام ختم انقلاب” سازگاری و همخوانی داشت.

طالبی با اشاره به اینکه مطبوعات زنجیره ای در این میان کارنامه سیاهی از خود برجای گذاشتند، افزود: آنها تلاش می کردندچنین وانمود کنند که مردم با عناصر برانداز همراهند و از آشوب و هرج و مرج استقبال می کنند و از پیکره نظام فاصله گرفتند واز نظام روی گردانند حتی برخی از عناصر وابسته با اعلام استعفا و بیان مطالب تحریک آمیز و یا سکوت در برابر توطئه ها بر روی آتش فتنه ۱۸ تیر بنزین می پاشیدند.

وی یادآور شد: حماسه پرشکوه روز ۲۳ تیرماه ۷۸ و آن حرکت خودجوش مردمی یکباره همه محاسبات دشمن خارجی و عناصر مرعوب داخلی را برهم زد. مردم با آنچنان شور و احساسات و انگیزه ای به صحنه آمدند که دیگر هیچکس نتوانست آن بازی رسوا را ادامه دهد.

امام جمعه قیدار گفت: ملت غیور و همیشه در صحنه ایران که چهار روز با خون دل رنج شعارها تخریب ها اظهارنظرها و اقدامات آشوبگران و حامیان داخلی و خارجی آنها را تحمل کردند با اشاره مقتدای خود به صحنه آمد و در کمتر از چند ساعت طومار اغتشاشگران را درهم پیچید و تمام معادلات و محاسبات دشمنان را برهم زد. با حضور مردم در صحنه یکباره همه چیز عوض شد و روزنامه های زنجیره ای که آتش بیار معرکه بودند با در پیش گرفتن سکوت مرگبار از انعکاس حرکت عظیم و میلیونی مردم در حماسه ۲۳ تیر هم خودداری کردند.

طالبی با بیان اینکه بازیگران فتنه ۷۸ و ۸۸ کاملا شبیه به هم هستند، افزود: یکی از شباهت هایش پناهندگی فتنه گران هر دو فتنه در کشورهای معاند نظام است و باید بدانید که دشمنان نظام مرتب از این برنامه ها طراحی می کنند اما مردم باید وظایف خود را که حفظ استحکام درونی نظام و شناخت موقعیت ، فهمیدن نیاز ، حضور در لحظه مناسب و مورد نیاز بدانند تا اجازه نفس کشیدن به معاندان و دشمنان نظام ندهند.

امام جمعه قیدار در ادامه با اشاره به سالروز تخریب حرم و بارگاه ائمه بقیع علیهم السلام توسط وهابیت و برقراری رابطه آل‏ سعود خبیث با اسرائیل‏، گفت: جریان وهابیت جریان شومی است که با برنامه‌ریزی به دنبال حذف اسلام است و آنها در تلاش هستند از خود مسلمانان برای نابودی اسلام استفاده کنند.

طالبی با بیان اینکه دشمنان به این نتیجه رسیده‌اند که اسلام با دخالت نظامی از بین نمی‌رود و تنها راه از بین بردن اسلام، استفاده از مسلمانان علیه مسلمانان است، افزود: دشمن نقشه را این طور تدبیر کرده که مسلمانان به دست خود مسلمانان کشته شوند و مسلمانان باید نسبت به این نقشه شوم، هشیار باشند.

وی در ادامه با تقدیر و تشکر از حضور مردم همیشه در صحنه ایران در راهپیمائی روز قدس، افزود: راهپیمایی روز قدس امسال در حالی برگزار شد که دشمنان انقلاب اسلامی براساس توهمات همیشگی خود فکر می‏کردند توانسته‏ اند به ‏وسیله روند غلط محاسباتی خود در مسأله برجام و هسته‏ای، مردم را به‏سمت خود متمایل کرده و از آرمان‏های انقلاب دورکرده باشند، اما حضور میلیونی و حماسی مردم شریف و غیرتمند ایران اسلامی در یکی از روزهای بسیارگرم تابستانی که در چند سال اخیر بی‏ سابقه بوده، تجدید میثاق با ارزشها و آرمان‏های بلند انقلاب اسلامی ایران بود، یک‏بار دیگر با درخششی مثال‏زدنی، با حضور چشمگیر خود در این روز، تصویری جذاب و شورانگیز در برابر دیدگان جهانیان آفریدند و نشان دادند تمامی زنان و مردان، اقوام و گروه‏ها و سلیقه‏ های مختلف سیاسی، جبهه ای واحد و صفی یکپارچه در برابر استکبار جهانی است.