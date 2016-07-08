آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا علل فنی دارد/تخلیه ماهشهر شایعه است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه پیش از ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران در ماهشهر اظهار کرد: برخی عنوان می کنند علت حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا خرابکاری بوده که قطعا اینگونه نیست و دلایل فنی داشته است. اگر قصوری هم شده باشد پس از بررسی دقیق اعلام خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی از دلایل آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا نشت در یکی از واحدهای برج پارازایلین است.

به گفته وزیر نفت، تمام تلاش این است تا آتش خاموش شود اما زمانی برای آن اعلام نمی کنم.

زنگنه، به واکنش برخی از کشورهای همسایه در مقابل آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی از کشورهای همسایه پس از این آتش سوزی ابراز خوشحالی کردند. یک کشور مسلمان نباید نسبت به آسیب دیدن کشور مسلمان دیگر خوشحال باشد.

وی ادامه داد: شایعه تخلیه شهر ماهشهر و از بین رفتن شهر واقعا شایعه ای بیش نیست. هم اکنون در ٢٠٠ متری محل حادثه هستم و با تلاش تیم حرفه ای عملیات اطفای حریق در حال انجام است و تلاش داریم ظرف چند ساعت آینده آن را به پایان برسانیم.

زنگنه بیان کرد: مقداری از مواد هیدروکربوری مخزن شب گذشته تخلیه شده و باقیمانده آن هم چند ساعتی می سوزد و تمام می شود اما همه تلاشمان را به کار می بریم تا آتش مخزن را هرچه سریع تر خاموش کنیم.

به گفته وزیر نفت، خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات جانی و حتی یک زخمی هم نداشته است.