دشمن به دنبال ترویج بی حجابی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه های نماز جمعه شهرستان گرگان، به قرائت جمله ای از امیرالمومنین (ع) پرداخت و اظهار کرد: حضرت فرموده اند خوشا به حال کسانی که اگر عیبی دارند دنبال رفع عیب خود می روند نه به فکر عیب دیگران بودن.

وی افزود: پیامبر (ص) هم حدیثی نقل کرده اند که می فرمایند سریعترین خوبی را که ثوابش به انسان می رسد احسان کردن به دیگران و گرفتن دست نیازمندان است و پاداش آن در همین دنیا به انسان می رسد. اما گناهی که خیلی زود مجازاتش گریبانگیر انسان می شود و در همین دنیا اثر دارد ظلم است.

امام جمعه گرگان ادامه داد: پیامبر (ص) فرموده اند همین عیب برای انسان بس که عیب های خودش را نبیند ولی عیب دیگران را ببیند و این خود عیب بزرگی است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: حاصل فرمایشات بزرگان این است که انسان قبل از عیب جویی از دیگران باید اول به خودش نگاه کند. ببیند چقدر توانسته عیب های خود را برطرف کند و بسیار زشت است انسان عیب خود را نبیند ولی دنبال عیب دیگران باشد.

وی با اشاره به پشت سر گذاشتن ماه مبارک رمضان، ضمن آرزو برای قبولی دعا و عبادت های این ماه، تصریح کرد: ما باید برای بر طرف کردن عیب های خود تلاش کنیم، به جای این که عیب های دیگران را بر ملا کنیم.

آیت الله نورمفیدی در خطبه دوم نماز جمعه هم با اشاره به تقویم امروز ۱۸ تیرماه اظهار کرد: اوایل انقلاب در ۱۸ تیرماه می رفت که عده ای انقلاب ما را به خطر بیاندازند. افسران رژیم آن زمان کودتا «نوژه» را راه اندازی کردند و می خواستند از کودتای شاهرخی همدان با هواپیماهای جنگی سمت تهران بیایند.

وی بیان کرد: می خواستند ابتدا جماران و محل زندگی امام (ره) و سپس فرودگاه و نقاط حساس را بمباران کنند و اگر اتفاق می افتاد برای کل انقلاب خطرناک بود. ولی خدای متعال خواست و این اتفاق رخ نداد.

امام جمعه گرگان در توضیح این حادثه گفت: مقام معظم رهبری نقل می کنند که نماز صبح فردی به منزل من آمد و از کودتایی خبرداد به همین دلیل خدمت حضرت امام (ره) رفتند و گفتند که می خواهند جماران را بمب باران کنند ولی امام گفتند حادثه ای پیش نمی آید و خوش بختانه این کودتا بر ملا شد.

وی تصریح کرد: ۲۱ تیرماه هم رضا خان برای مساله حجاب به مسجد گوهرشاد حمله کرد. رضاخان و آتاتورک و امان الله خان می خواستند دین زدایی را ترویج کنند و شروع کارآن ها با حجاب بود. پس نشان می دهد حجاب برنامه ای مهمی در اسلام است.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: مسجد گوهرشاد آن ایام مرکز مبارزه با کشف حجاب شده بود. سخنرانان بسیاری آن جا برای این مساله سخنرانی می کردند. ۸۱ سال قبل اما دژخیمان رضاخان مردم در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشیدند زیرا نسبت به بی حجابی اعتراض کرده بودند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان بیان کرد: آن هایی که به مساله حجاب کم توجه اند باید بیشتر دقت کنند. برنامه ای که استعمار گران و دشمنان ملت به دنبال آن هستند و برای آن حاضرند پنج هزار نفر را در یک مسجد به خاک و خون بکشند. ایرانی دلسوز که به کشور و دین خودش علاقه مند است وقتی می بیند که دشمن می خواهد زنان ما از زیر حجاب بیرون بیاید، باید نسبت به حجاب قوی تر باشد.

وی با اشاره تخریب قبور ائمه در بقیع توسط آل سعود در سال ها پیش تصریح کرد: حجاج ما قبور ائمه ما را در بقیع دیده اند به چه روزی افتاده است و حتی نمی گذارند زوار ما ائمه را زیارت کنند. این قوم بد ذات و بد جنس و نوکر استکبار برای این که مظاهر اسلامی را حرمین شریفین را ضربه بزنند قبور را تخریب کردند.

آیت الله نورمفیدی با آرزی پاک شدن حرمین شریفین از دست رژیم آل سعود، بیان کرد: باید این رژیم پاک شود تا مسلمانان در یک منطقه ای با خیال راحت حرمین شریفین را زیارت کنند.