به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، علیرضا خاکی با اشاره به طرح ساماندهی بیت النور، اظهار کرد: پروژه ساماندهی این طرح در دو مقیاس طراحی شده است در برنامه‌کاری قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی، بهسازی و زیباسازی اطراف حرم شهرداری قم افزود: یکی از مقیاس‌های مربوط به فضای محیطی منطقه است که از تعریض معبر تا ساماندهی محیطی فضاهای پیرامونی بیت النور را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی میدانی که امروز عملاً تبدیل به پارکینگ شده است در دستور کار این طرح قرار دارد، تصریح کرد: جداره سازی و کف سازی محیط پیرامونی بیت النور از دیگر برنامه‌های این طرح است.

خاکی تأکید کرد: این پروژه طرح فرادستی هم دارد که در حال رایزنی هستیم که بتوانیم از منابع دولتی استفاده کرده و تأمین منابع کنیم و امکان دارد که به سال‌های آتی واگذار شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی، بهسازی و زیباسازی اطراف حرم شهرداری قم با تأکید بر اینکه این طرح فرادستی شامل بحث توسعه خود مجموعه زیارتی بیت النور می‌شود، بیان کرد: طرح این پروژه در کمیسیون ماده ۵ مصوب شد اما هنوز هزینه‌اش برآورد نشده است اما حدود ۱۵ میلیارد تومان می‌توان هزینه‌های آن را پیش‌بینی کرد.

وی هزینه طرح اولیه ساماندهی پیرامونی بیت النور را هم ۵۰۰ میلیون تومان تخمین زد و افزود: طراحی معماری پروژه هنوز آمده نشده و تنها طراحی شهری به نتیجه رسیده است، باید این طراحی معماری به سرانجام برسد و دقیقاً مشخص شود چه تعداد پلاک معارض وجود دارد و بر اساس آن میزان اعتبار هم پیش‌بینی خواهد شد.

خاکی با اشاره به اینکه هنوز آورده‌های مالی طرح نیز مشخص نشده است، تصریح کرد: بیت النور در حال حاضر در حد ایده است و باید برای به ثمر رسیدن برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود که بر اساس آن برآورد مالی کرده و بتوانیم منابع مالی را تأمین کنیم.

مدیرعامل سازمان نوسازی، بهسازی و زیباسازی اطراف حرم شهرداری قم افزود: در خیلی از پروژه‌ها اگر وارد کار شویم منابعی را می‌توان در دل طرح احیا کرد مثلاً می‌توان از احیای زمینی که تغییر کاربری شده و با فروشش ساماندهی را پیش برد.