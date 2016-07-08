به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهدی ماندگاری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشهد با اشاره به دریافت حقوق‌های نجومی از سوی برخی افراد اظهار کرد: عده‌ای در این مملکت بدون ذره‌ای کار حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و خون ملت را می‌مکند.



وی ادامه داد: این افراد گمان نکنند امروز که به پست و مقامی رسیده‌اند می توانند به بیت‌المال دست‌درازی کنند، همه باید بدانند رهبر معظم انقلاب با چشم‌های باز حضور دارند و برای یک لحظه اجازه کج روی نخواهند داد.

حجت‌الاسلام ماندگاری با اشاره به سرگردانی خیران در کشور گفت: هیچ محلی بهتر و امن‌تر از سازمان بسیج سازندگی نیست، امروز جوانان انقلابی بدون دریافت کمترین وجهی در محروم‌ترین مناطق کشور مشغول خدمت و کمک‌رسانی هستند، فقط کافی است سری به این مناطق بزنیم، متوجه می شویم چه کسانی با چه تحصیلات و موقعیتی در حال خدمت رسانی هستند.

رئیس موسسه روایت سیره شهدا به زیبایی‌های ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: یکی از بهترین زیبایی‌های این ماه مبارک این است هیچ انسانی برده دیگری نمی‌شود بلکه انسان برده خداوند می‌شود و این امر درواقع بندگی خداوند است.

وی خاطرنشان کرد: بالاترین حد الهی حد ولایت است و زمانی که حد الهی رعایت می‌شود که انسان بدون اذن خداوند کاری انجام نمی‌دهد و ولایتمدارترین انسانها بر روی کره خاکی شهدا هستند.

حجت‌الاسلام ماندگاری با اشاره به ۳۶ هزار شهید دانش آموز کشور و با بیان اینکه شهدای دانش آموز ولایت مدارترین شهدا هستند، گفت: اگر ولایت مداری رعایت شود خداوند تمام برکات را نصیب انسان خواهد کرد.

رئیس موسسه روایت سیره شهدا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به استکبارستیزی آمریکا اظهار کرد: آمریکا تا زمانی که روحیه استکبارستیزی داشته باشد، شیطان بزرگ است و از نظر ما انسان مستکبر نه برای خداوند بنده و نه برای خلق خداوند مفید است، حتی اگر حجت الاسلام یا خادم باشد.

وی با اشاره به خدمات آستان قدس و سازمان بسیج سازندگی گفت: سازمان بسیج سازندگی و آستان قدس رضوی از ابتدا انقلاب تا کنون سیاست حمایت از مستمندان و مظلومان را داشته‌اند و امروز هم به فضل الهی این راه را ادامه خواهند داد.

حجت الاسلام ماندگاری بیان کرد: خدمت به مردم دست تکان دادن نیست بلکه نوکری مردم است، برخی‌ها از ابتدای انقلاب ژست «آقا» داشتند و دارند اما مردم توجهی به آنها ندارند و از طرف دیگر کسانی هستند که از همان ابتدا هدف‌شان خدمت به مردم و خلق خدا بود همانند رهبر معظم انقلاب که از همان ابتدا یاور و پشتیبان مظلومان بودند.