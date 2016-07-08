۱۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

حجت‌الاسلام ماندگاری:

دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی خون ملت را می‌مکند

مشهد ـ رئیس موسسه روایت سیره شهدا با اشاره به دریافت حقوق‌های نجومی از سوی برخی افراد گفت: عده‌ای در این مملکت بدون ذره‌ای کار حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و خون ملت را می‌مکند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهدی ماندگاری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشهد  با اشاره به دریافت حقوق‌های نجومی از سوی برخی افراد اظهار کرد: عده‌ای در این مملکت بدون ذره‌ای کار حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و خون ملت را می‌مکند.

وی ادامه داد: این افراد گمان نکنند امروز که به پست و مقامی رسیده‌اند می توانند به بیت‌المال دست‌درازی کنند، همه باید بدانند رهبر معظم انقلاب با چشم‌های باز حضور دارند و برای یک لحظه اجازه کج روی نخواهند داد.

حجت‌الاسلام ماندگاری با اشاره به سرگردانی خیران در کشور گفت: هیچ محلی بهتر و امن‌تر از سازمان بسیج سازندگی نیست، امروز جوانان انقلابی بدون دریافت کمترین وجهی در محروم‌ترین مناطق کشور مشغول خدمت و کمک‌رسانی هستند، فقط کافی است سری به این مناطق بزنیم، متوجه می شویم چه کسانی با چه تحصیلات و موقعیتی در حال خدمت رسانی هستند.

رئیس موسسه روایت سیره شهدا به زیبایی‌های ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: یکی از بهترین زیبایی‌های این ماه مبارک این است هیچ انسانی برده دیگری نمی‌شود بلکه انسان برده خداوند می‌شود و این امر درواقع بندگی خداوند است.

وی خاطرنشان کرد: بالاترین حد الهی حد ولایت است و زمانی که حد الهی رعایت می‌شود که انسان بدون اذن خداوند کاری انجام نمی‌دهد و ولایتمدارترین انسانها بر روی کره خاکی شهدا هستند.

حجت‌الاسلام ماندگاری با اشاره به ۳۶ هزار شهید دانش آموز کشور و با بیان اینکه شهدای دانش آموز ولایت مدارترین شهدا هستند، گفت: اگر ولایت مداری رعایت شود خداوند تمام برکات را نصیب انسان خواهد کرد.

رئیس موسسه روایت سیره شهدا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به استکبارستیزی آمریکا اظهار کرد: آمریکا تا زمانی که روحیه استکبارستیزی داشته باشد، شیطان بزرگ است و از نظر ما انسان مستکبر نه برای خداوند بنده و نه برای خلق خداوند مفید است، حتی اگر حجت الاسلام یا خادم باشد.

وی با اشاره به خدمات آستان قدس و سازمان بسیج سازندگی گفت: سازمان بسیج سازندگی و آستان قدس رضوی از ابتدا انقلاب تا کنون سیاست حمایت از مستمندان و مظلومان را داشته‌اند و امروز هم به فضل الهی این راه را ادامه خواهند داد.

حجت الاسلام ماندگاری بیان کرد: خدمت به مردم دست تکان دادن نیست بلکه نوکری مردم است، برخی‌ها از ابتدای انقلاب ژست «آقا» داشتند و دارند اما مردم توجهی به آنها ندارند و از طرف دیگر کسانی هستند که از همان ابتدا هدف‌شان خدمت به مردم و خلق خدا بود همانند رهبر معظم انقلاب که از همان ابتدا یاور و پشتیبان مظلومان بودند.

