از نبود مدرسه و آب آشامیدنی تا مهاجرت بی سابقه روستائیان دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از بخشداران و دهیاران روستاهای مختلف شهرستان دزفول ظهر امروز جمعه با حضور فرماندار، نماینده دزفول در مجلس، رئیس بنیاد مسکن و جمعی از دهیاران و بخشداران شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

در این گردهمایی تعدادی از دهیاران بخش های مختلف دزفول به عنوان نماینده دیگر دهیاران آن بخش ها به بیان مشکلات و معضلات مناطق روستایی دزفول در مقابل مسئولان پرداختند.

شکستگی لوله های آب شرب

دهیار روستای گاومیش آباد به عنوان نماینده دهیاران بخش مرکزی دزفول در این همایش اظهار کرد: دهیار، آخرین رکن مجموعه وزارت کشور است. توسعه یافتگی شهر مدیون روستا است چرا که شهر مصرف گرا و روستا تولید کننده است بنابراین با این دید باید به روستاها نگاه شود.

حجت پورجاهد افزود: با این حال در برخی موارد وقتی به اداره ای مراجعه می کنیم حتی فرصت گفتگو نیز به ما دهیاران داده نمی شود.

وی با اشاره به شکستگی های موجود در لوله های آب های روستایی و تبعات منفی زیست محیطی این مشکل، تصریح کرد: هنگامی که برای رفع این مشکلات به دستگاه های مربوطه مراجعه می کنیم با اعلام کمبود و نبود اعتبار از رفع این مشکل امتناع می کنند.

پورجاهد با بیان اینکه از پس از انقلاب هیچ پروژه بهسازی در روستای چهار هزار نفری گاومیش آباد صورت نگرفته است، گفت: متاسفانه دستگاه های شهرستان هیچ کمکی در زمینه روستایی انجام نمی دهند به عنوان مثال حتی یک متر فضای ورزشی و زمین چمن نیز در روستاهای گاومیش آباد وجود ندارد.

دهیار روستای گاومیش آباد تاکید کرد: باید ما دهیاران به عنوان نماینده روستاها در دستگاه های اجرایی مورد احترام و توجه قرار بگیریم.

لزوم افزایش توجه به روستاها

محسن خیره کش، دهیار روستای سنجر از بخش مرکزی نیز اظهار کرد: در تمام این سال ها با پیشرفت های صورت گرفته در کشور و با وجود فاصله کمی که با شهر داریم هیچ توجیهی برای بی برقی و بی آبی روستا وجود ندارد با این حال ما همواره با قطعی آب و برق در روستاهای دزفول مواجه هستیم.

وی با تاکید بر اینکه نگاه به روستاها باید افزایش یابد از عدم برخورداری دهیاران از امنیت شغلی و نادیده گرفته شدن زحمات آنها انتقاد کرد.

خیره کش دلیل اصلی مهاجرت از روستاهای دزفول به شهر را عدم وجود امکانات در مناطق روستایی عنوان کرد و گفت: مسئولان باید تلاش کنند تا بیشتر از این حق مردمان روستایی ضایع نشود چرا که با وجود فاصله کم روستای سنجر از دزفول اما ساکنان این منطقه از هیچ امکاناتی برخوردار نیستند.

روی آوردن جوانان به اعتیاد

دهیار یکی از روستاهای بخش چغامیش نیز در این همایش گفت: برخی مدارس در روستاهای بخش چغامیش دزفول در کانکس هستند و گاه در برخی مدارس، شدت تخریب به گونه ای است که از لابه لای تخریب دیوار ها می توان دانش آموزان را مشاهده کرد.

وی عدم وجود بانک، افزایش روی آوردن جوانان به اعتیاد به دلیل نبود فضای ورزشی و تفریحی، افت برق، فرسودگی لوله های آب شرب و خرابی جاده ها از جمله جاده روستای دهنو باقر را از جمله مهمترین مشکلات روستاهای بخش چغامیش دزفول برشمرد و خواستار اهتمام ویژه مسئولان برای رفع این مشکلات شد.

نداشتن ثبات شغلی

این دهیار در ادامه، مهمترین مشکل دهیاران دزفول را نداشتن ثبات شغلی و عدم برخورداری تعدادی از دهیاران پاره وقت از بیمه و حتی حقوق عنوان کرد و افزود: ما حتی کارت شناسایی برای اثبات دهیار بودن خود نیز نداریم. ضمن اینکه کم شدن اعتبارات نیز باعث بروز مشکلات زیادی شده چرا که ما براساس اعتبارات قبلی برنامه ریزی کرده بودیم .

مهاجرت بی سابقه در روستاها

بندر بوذرجمهری دهیار روستای ماهور برنجی علیا از بخش سردشت دزفول نیز گفت: محرومیت بخش سردشت دزفول از تمام روستاهای دزفول بیشتر است.

وی با بیان اینکه مشکلات موجود باعث مهاجرت بی سابقه مردم روستاهای این بخش شده است، افزود: به عنوان مثال در یک روستای دارای صد خانوار اکنون تنها ۲۰ خانوار باقی مانده اند چرا که ما بقی به علت مشکلات فراوان از جمله بی آبی دست به مهاجرت زده اند.

دهیار روستای ماهور برنجی علیا با اشاره به کم کاری های صورت گرفته در بهسازی روستاها، گفت: جاده های ارتباطی این بخش از جمله جاده ماهور برنجی به سیاه منصور و فیروز آباد به سبزاب به دلیل عرض کمی که دارند سوانح رانندگی زیادی رخ می دهد.

بوذرجمهری ادامه داد: طرح هادی روستاهای بخش سردشت بیش از ۱۰ سال است که نیازمند بازنگری هستند. با وجود اینکه منطقه گردشگری محسوب می شویم اما متاسفانه برخی روستاهای گردشگری از جمله بولحسن، ماهور برنجی علیا و سفلی به هیچ وجه از پوشش مخابراتی خوبی برخوردار نیستند.

تصوری از شهر وجود ندارد

دهیار روستای پامنار از بخش شهیون دزفول نیز در این همایش بخش شهیون را محروم ترین و بزرگ ترین بخش شهرستان برشمرد و افزود: در حال حاضر احمد فداله جزو محروم ترین مناطق کشور محسوب می شود که هنوز از جاده نیز برخوردار نیست.

ابوطالب شهی زاده با بیان اینکه برخی روستاهای شهیون فاقد سرویس بهداشتی و مدرسه هستند، گفت: برخی کودکان روستایی در شهیون حتی تصوری از شهر ندارند. لوله های نفت و گاز از کنار روستاها و کپرهای روستایی ما می گذرد اما ما هیچ سهمی از آنها نداریم.

وی ادامه داد: گاه برخی معلمان تنها برای ثبت نام وارد روستاهای شهیون می شوند و تا ماه ها از آنها خبری نمی شود و تنها به ارائه نمره های بی اساس به دانش آموزان این مناطق محروم بسنده می کنند در حالی که برخی از این دانش آموزان تا سال پنجم ابتدایی نیز قادر به نوشتن اسم خود نیستند.

عدم وجود جایگاه دفن زباله

دهیار روستای پامنار بخش شهیون دزفول با اشاره به اینکه ۲۵ روستای بخش شهیون تنها یک ماشین حمل زباله دارند، گفت: همین یک ماشین هم خراب است و ما هیچ جایگاه دفن زباله ای در شهیون نداریم در حالی که روزانه گردشگران و توریست های خارجی زیادی وارد این منطقه می شوند.

شهی زاده عنوان کرد: جاده های این بخش آنقدر خطرناک هستند که هر کسی که به شوی، دره کاید و احمد فداله می آید قطعا با جان خود بازی کرده است.

سرانه ورزشی صفر است

وی با بیان اینکه برخی روستاهای شهیون حتی کانکسی هم برای تحصیل دانش آموزان ندارند، یادآور شد: سرانه ورزشی و تفریحی در بخش شهیون صفر است. آسفالت به هیچ عنوان انجام نمی شود با این حال در چند روز گذشته چندهزار گردشگر تنها در یک روستای شهیون وارد شده اند اما این روستاها که باید روی آنها سرمایه گذاری شود هیچگونه امکاناتی در آنها وجود ندارد.

به گزارش مهر، فرماندار دزفول، نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی و رئیس بنیاد مسکن نیز در ادامه به پاسخگویی در خصوص مشکلات مطرح شده توسط دهیاران پرداختند و در حین و پایان سخنرانی و همایش نیز به سوالات مطرح شده توسط دهیاران پاسخ دادند.