مسلمانان مقابل فتنه استکبار ایستادگی کنند/ توجه به تولید داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس برگزار شد، ایثار و فداکاری را از اصول مهم روابط خانوادگی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: این اصل موجب ایجاد مهر و محبت در جامعه و خانواده می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه ایثار و ارزش آن، با تأکید بر اینکه کسانی که جان خود را ایثار می‌کنند از ارزش بسیار بالایی برخوردار هستند، گفت: ایثار در معنایی دیگر به عنوان مقدم داشتن مصالح عمومی به مصالحی حقیقی دیگران و منافع شخصی است.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه تأکید کرد: کسانی که تنها به دنبال برآوردن خواسته‌ها و نیازهای خود هستند روح کوچکی دارند و افرادی که در اقدامات خود خواست خانواده و جامعه و دیگران را نیز در نظر می‌گیرند افرادی با روح بزرگ هستند.

باید قدردان مردم باشیم

وی ضمن تقدیر حضور مردم در صحنه‌های حساس انقلاب از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد و بر این مطلب تأکید داشت که باید قدر مردم و ملت را بدانیم.

آیت الله اعرافی در ادامه به واقعه مسجد گوهرشاد اشاره کرد و گفت: همه باید در حفظ حجاب و ارزش‌های اسلامی تلاش کنیم و خانواده و دانشگاه و جامعه باید در برابر امواج فساد که به دنبال برانداختن عفاف و حجاب است ایستادگی کنند.

عفاف و حجاب برای جوانان تبیین شود

وی با تأکید بر لزوم ایجاد شرایط لازم برای ازدواج آسان در کشور عنوان کرد: باید عفاف و حجاب به درستی برای جوانان تبیین شود و با زبان منطق و استدلال این ارزش را در جامعه ترویج داد و الگوهای طراحی و لباس نیز در جامعه به درستی و همراه با درنظر گرفتن ارزش‌های اسلامی باشد.

امام جمعه قم بر ضرورت مبارزه با فساد در قالب امر به معروف و نهی از منکر اشاره و بر این موضوع نیز تأکید کرد که با کسانی که از وظیفه خود در این زمینه تخطی می‌کنند باید برخورد قانونی صورت گیرد.

وی همچنین به اقتصاد مقاومتی اشاره و با بیان اینکه برای این موضوع باید طرح و برنامه کاملی را ارائه و اجرا کرد، گفت: امروز در بخش تولیدات داخل و مباحثی که پیرامون اقتصاد مطرح است مانند حقوق‌های نجومی مشکل داریم.

آیت الله اعرافی همچنین به پدیده تروریسم و تکفیری‌ها و حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا از آنان اشاره و بیان داشت: در جهان اسلام فتنه‌های متعددی توسط سران استکبار ایجاد شده است و مسلمانان باید مقابل آنها ایستادگی کنند.

وی به جنگ افروزی آل سعود اشاره کرد و ادامه داد: این به عنوان مصیبتی در جهان اسلام مطرح است و از سویی دیگر حکومت بحرین نیز مردم خود را سرکوب می‌کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه ما امروز در کنار ملت بحرین و آیت الله شیخ عیسی قاسم و مقاومت ایستاده‌ایم، عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را مصیبتی بزرگ برای جهان اسلام عنوان کرد و بر این موضوع تأکید داشت که ما روابط آشکار و نهانی که آل سعود با اسرائیل دارد را محکوم می‌کنیم.