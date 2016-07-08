حذف گمرک اصلاندوز برای ایجادگمرک استان دیگر/دولت مصوبه راپس بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل افزود: حذف گمرک اصلاندوز از لیست مبادی ورودی کشور که با عجله تمام صورت گرفت، به خاطر راه اندازی گمرک «قلی‌بیگلو» در پنج کیلومتری اصلاندوز و در منطقه آذربایجان شرقی است.

وی با اعلام اینکه آنها قانونا با مصوب ماندن گمرک اصلاندوز نمی توانند گمرک قلی بیگلو را احداث و راهی به آسیای میانه و قفقاز باز کنند، این کار هیئت دولت را خطای بزرگ و موجب ناراضی شدن مردم استان از دولت دانست.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر دولت این مصوبه را پس نگیرد، اینجانب به خاطر حقوق مردم استان اردبیل مجبور به اقداماتی خواهم بود که به صلاح دولت نخواهد بود.

وی با بیان اینکه اگر گمرک قلی بیگلو راه اندازی شود تا ابد اجازه احداث گمرک به اصلاندوز داده نخواهد شد، از مدیریت ارشد استان و نمایندگان خواست با تمام توان از این ابطال جلوگیری کنند.

عاملی همچنین از تماس با رئیس مجلس در خصوص تصویب لایحه منطقه آزاد اردبیل خبر داد و یادآور شد: در این تماس مقرر شد که آقای لاریجانی ضمن تماس با ریاست صدا و سیما از وی بخواهد که در آستانه رای گیری برای مناطق آزاد از پخش هر گونه تحلیل اقتصادی که نظر منفی به مناطق آزاد دارد خودداری کنند.

وی علاوه بر این از تماس خود با بزرگترین مخالف مناطق آزاد در مجلس که تاثیر فوق العاده ای بر روی آراء نمایندگان دارد خبر داد و این تماس را مفید دانست.

ریاست شورای فرهنگ عمومی استان در عین حال به اجتماع بزرگ ۱۵ هزار نفری مردم اهل سنت عنبران در قبرستان این شهر در روز عید فطر و حضور میهمانانی از تمام شهرهای ایران در این اجتماع با سفره احسان و قرائت دعا، قرآن و... بر مزار اموات اشاره کرد و گفت: این مراسم دست رد بسیار مهمی بر اندیشه وهابیت است.

وی در این خصوص متذکر شد: شایسته است که نه تنها صدا و سیمای استان اردبیل بلکه شبکه های ملی با اهتمام این اجتماع ارزشمند را پوشش دهند.

عاملی به اهانت های وقیحانه سه نماینده مجلس آذربایجان به ملت، کشور، دین و رهبریت معظم ایران اسلامی اشاره کرد و در تحلیل و جواب به آن بطور مبسوط اظهاراتی را بیان کرد.