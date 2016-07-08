به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه کمرنگ شدن ارزش های اسلامی در جامعه از اهداف اصلی دشمنان است، اظهار داشت: دشمنان به دنبال این هستند که ارزش های اسلامی در جامعه ما کمرنگ شود تا به اهدف شوم خود برسند.

وی افزود: دشمنان به دنبال این هستند که بی حجابی و بدحجابی در جامعه ما گسترش پیدا کند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه دشمنان از طریق رسانه ها از جمله شبکه های ماهواره به دنبال ترویج بی حجابی هستند، ادامه داد: خانواده ها نقش مهمی در ترویج حجاب در جامعه دارند و باید در تربیت درست فرزندان خود دقت داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه روز ۲۱ تیرماه روز عفاف و حجاب است، ادامه داد: به مناسبت این روز یک راهپیمایی گسترده با عنوان عفاف و حجاب در شهرکرد برگزار می شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به اینکه ایران اسلامی یکی از امن ترین کشور های دنیا است، عنوان کرد: دشمنان ایران اسلامی به دنبال این هستند که ایران را بی امنیت معرفی کنند تا به اهداف خودشان برسند.

وی در ادامه با اشاره هفته بهزیستی و تامین اجتماعی، بیان کرد: مددجویان نیازمند حمایت بیشتر هستند و باید مددجویان بهزیستی را مورد حمایت بیشتر قرار داد.