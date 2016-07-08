۱۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۷

ضمن تشکر از برانکو و قلعه نویی؛

برنامه جام شهدا اعلام شد/ ۲۶ تیرماه دیدار پرسپولیس و ماشین سازی

سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه مسابقات جام شهدا را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، طبق اعلام غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه جام شهدا به این شرح است:

۲۶ تیرماه
پرسپولیس - ماشین سازی تبریز

۲۷ تیرماه
تراکتورسازی- پدیده

دیدارهای رده‌بندی و فینال هم در روزهای ۳۰ و ۳۱ تیرماه برگزار می‌شود.

همچنین اسلام کریمی مدیر کل تربیت بدنی و اردویی بنیاد شهید نیز با اشاره به تلاش مسئولان سازمان لیگ برای برگزاری جام شهدا در این خصوص گفت:  باید تشکر ویژه‌ای از تیم‌های حاضر در این دوره از مسابقات انجام بدهیم. تیم‌های پرسپولیس، تراکتورسازی، پدیده و ماشین سازی برای حضور در این دوره از مسابقات نهایت همکاری را با بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان لیگ برای برگزاری مناسب این رقابت‌ها انجام دادند. این تیم‌ها بیش از گذشته به وظیفه اجتماعی و فرهنگی خود در قبال زنده‌نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ایثاگران عمل کردند.

وی تصریح کرد: برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات پرسپولیس و امیر قلعه‌نویی سرمربی موفق تراکتورسازی هم باید تشکر و قدردانی کرد. آنها همواره در صف اول دفاع از ارزش‌های انقلاب و شهدا حضور داشته‌اند. حتی برانکو فصل گذشته از برگزاری این جام به خوبی و نکویی یاد کرد و امیر قلعه‌نویی هم همواره شهدا را الگویی مناسب برای نسل جوان ایران زمین دانسته است.

