وزير خارجه يونان به لبنان مي رود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سايبر پرس، "دورا باكويانيس" (Dora Bakoyannis) وزير امور خارجه يونان در نخستين مرحله از سفر خاورميانه اي خود وارد قبرس شد و متعاقبا از لبنان، اسرائيل، سرزمين هاي فلسطيني و اردن نيز ديدار خواهد كرد.

باكويانيس پس از سفر خود اظهار داشت كه قصد دارد در جريان سفر چهار روزه خود، تصوير جامعي از اوضاع خاورميانه به دست آورد .

يونان از اول ماه سپتامبر آينده، رياست دوره اي شوراي امنيت سازمان ملل متحد را برعهده خواهد گرفت .

باكويانيس در ديدار با رئيس جمهوري قبرس، آخرين تحولات قبرس و همچنين خاورميانه را مورد بررسي قرار خواهد داد .

قبرس در جريان جنگ اخير ميان اسرائيل و حزب الله، به عنوان كانون استقرار هزاران تن از شهروندان لبنان درآمد كه از آتش جنگ فرار مي كردند.