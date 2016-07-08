حقوق های نجومی با تقوا منافات دارد/ تقویت حجاب فرهنگ سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین میراحمدرضا حاجتی در خطبه های این هفته نماز جمعه اهواز در مصلای مهدیه امام خمینی این شهر به سالروز تخریب قبور ائمه بقیع به دست وهابیون سعودی اشاره کرد و افزود: خداوند کمر آل سعود را بشکند و ذلیل شدن هر روزه آنها را بشنویم. انفجارهای اخیر در حرم مطهر سید محمد(ع) در شهر بلد و بمبگذاری در بغداد که توسط گروه تروریستی داعش انجام و منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی زیادی از مردم بی گناه عراق شد که این اعمال قبیحانه را به شدت محکوم می کنیم.

وی افزود: امیدواریم مردم کشورهای مسلمانی که در حال جنگ و مبارزه با تروریست هستند هر چه سریع تر از شر بدخواهان از جمله داعش، وهابیت خبیث و بعثی های ملعون خلاصی یابند و خداوند به آنان نصرت اعطا کند.

امام جمعه موقت اهواز در ادامه خطبه ها با اشاره به ۲۱ تیرماه روز حجاب و عفاف تصریح کرد: رعایت عفاف و حجاب و پاک‌دامنی وظیفه همگان است اما عده‌ای تصور می‌کنند عفاف و حجاب فقط مال زنان است، اسلام برای مردان و زنان حدود عفاف و حجاب را تعیین کرده و مسلمانان و موظف به رعایت آن هستند.

حجت الاسلام حاجتی اضافه کرد: این نام‌گذاری به مناسبت کشف حجاب توسط رژیم پهلوی و اعتراض مؤمنان به ویژه در مشهد و قم و دیگر شهرها که منجر به شهادت، مجروح شدن و دستگیری تعدادی از آنها شد، انجام شد و باید خواهران و برادران نسبت به رعایت عفاف و حجاب توجه بیشتری کنند.

وی ادامه داد: مسئولان باید علاوه بر ارشاد کردن، برای تقویت حجاب فرهنگ سازی کنند و دستگاههای مرتبط از جمله نیروی انتظامی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و دستگاه قضایی به خوبی به وظایف خود عمل کنند.

حجت الاسلام حاجتی گفت: یکی از پلیدترین توطئه های دشمنان اسلام در تاریخ معاصر، توطئه­ کشف حجاب است که توسط رضاخان در ایران پایه گذاری شده و اساس این کار، اسلام زدایی است. حجاب و عفاف موجب آرامش روانی در جامعه و بنیان خانواده و زمینه ساز نسل پاک در آینده است.

نباید فریب دشمن را بخوریم

امام جمعه موقت اهواز در ادامه با بیان اینکه امریکا در قضیه لغو تحریم ها به تعهدات خود عمل نکرده است عنوان کرد: نباید به اسم شکستن تحریم ها، فریب دشمن را بخوریم که البته تحریمی هم شکسته نشده است.

وی همچنین به ۲۳ تیرماه سالروز همبستگی امت با ولایت فقیه و کور کردن فتنه تیرماه ۷۸ و بعد از آن در سال ۸۸ اشاره کرد و افزود: منافقان بدانند امت با هوشیاری به رفتارهای آنها توجه دارد و چشمان این ملت به دهان و زبان ولی فقیه است. طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان دانشکده افسری امام حسین(ع)، ما امروز جهاد کبیر داریم که به تعبیر قرآن کریم یعنی در مقابل دشمن ایستادن و اطاعت نکردن از دشمن است.

حجت الاسلام حاجتی در پایان، به موضوع پرداخت های غیرمتعارف توسط برخی از مسئولان خاطی اشاره کرد و گفت: حقوق های نجومی نیز با تقوا منافات دارد و انسان با تقوا از سهم خود نیز گذشت می کند.

