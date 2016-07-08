تیمور همتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی هنرهای فردی و میانداری فردی نونهالان استان مرکزی گفت: با اعلام آمادگی استان مرکزی به فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای برای میزبانی مسابقات هنرهای فردی و میانداری فردی نونهالان کشور و موافقت فدراسیون، این مسابقات نیمه دوم مردادماه سال جاری در اراک برگزار می شود.

رئیس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان مرکزی افزود: تاکنون ۱۸ استان برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

همتی اظهار داشت: مسابقات هنرهای فردی و میانداری فردی نونهالان استان مرکزی روز جمعه با هدف شناخت نفرات برتر برای حضور در مسابقات نونهالان کشور در اراک برگزار شد و در پایان در رشته میانداری انفرادی امیرعلی حاجیوند، در رشته چرخ چمنی سجاد مسعودی، در رشته کباده حمیدرضا امینی و در رشته چرخ تیز سجاد مسعودی مقام های نخست را کسب کردند.

وی خاطرنشان ساخت: این دور از مسابقات هنرهای فردی و میانداری فردی نونهالان استان مرکزی را محمدرضا انصاری و سید رضا مهر آبادی داوری کردند.

رئیس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان مرکزی بیان داشت: با توجه به اینکه ورزش پهلوانی و زورخانه ای ریشه مذهبی و ملی دارد، جذب و شناخت استعدادهای نونهالان در اولویت برنامه های این هیات در استان مرکزی قرار گرفته است تا شاهد شکوفایی بیشتر این ورزش باشیم.

همتی اضافه کرد: هم اکنون بیش از ۲۰۰ورزشکار زیر ۱۵ سال در استان مرکزی در این رشته زیر نظر مربیان مجرب فعالیت دارند.