۱۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۵۵

۶ نفر بر اثر انفجار تروریستی در مسجدی در نیجریه جان باختند

ارتش نیجریه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که در پی انفجار یک عامل انتحاری در مسجدی در شمال شرق نیجریه شش نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک مسجد در شمال شرق کشور آفریقایی نیجریه هدف حملات تروریستی قرار گرفت که منجر به کشته شدن چندین نفر شد.

بر اساس این گزارش ارتش نیجریه اعلام کرد که به دنبال حمله یک عامل انتحاری به مسجدی در دامبوا واقع در شمال شرق این کشور شش نفر جان خود را از دست دادند.

«سانی عثمان» سخنگوی ارتش نیجریه در همین راستا تصریح کرد: عامل انتحاری در حمله نخست مسجد جامع شهر را هدف قرار داده بود که در اجرای آن ناکام ماند اما عامل انتحاری دوم موفق شد به یک مسجد کوچک تر وارد شود و خود را منفجر کند که شش کشته برجای گذاشت.

شایان ذکر است کشور نیجریه از مدت ها پیش با پدیده شوم تروریسم مواجه است و نقاط مختلف این کشور در برخی اوقات شاهد چنین اقداماتی است.

