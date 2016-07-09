مطالعات زمین شناسی بر روی خودسوزی زمین «دوبنه»

طهمورث یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون خودسوزی زمین در منطقه دوبنه مهارلو بیان کرد: متاسفانه طی چند روز گذشته خودسوزی زمین در این مطنقه آغاز شده است.

وی ادامه داد: به دنبال گزارش این موضوع به سازمان زمین شناسی فارس اکیپی از کارشناسان در محل حاضر شده و مشاهده کردند زمین در قسمتی از این منطقه شکاف خورده و از درون آن دود خارج می شود.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز) در خصوص دلیل بروز این خودسوزی اظهار داشت: بستر دریاچه از رسوبات دانه ریز در حد سیلت و رس دریاچه ای و مردابی تشکیل شده که در بخش های نزدیک به دامنه شمالی آن بیشتر رسوبات باتلاقی - مردابی با حجم زیادی از گیاهان علفی است.

یوسفی افزود: این بقایای گیاهی و جانوری( مواد آلی)در عمق زیاد لایه هایی از پیت را تشکیل می دهد، به طور کلی مواد آلی در این رسوبات زیاد بوده و منشاء تولید مواد هیدروکربور(بیو گاز) است از این رو با توجه حجم زیاد رسوبات همراه با آثار علفی و ریشه های ظریف گیاهان و همچنین بقایای جانوری در بخش هایی که در اعماق زیاد قرارگرفته اند تنها در نشست کلی اراضی موثر هستند.

وی اظهار داشت: آن دسته از رسوباتی که در نزدیک سطح قرار دارند با ایجاد جرقه و یا شعله آتش جزئی ریشه های گیاهان متراکم علفی در منطقه همراه با واکنش هایی که در سطح رسوبات مردابی در عمق کم ایجاد می شود می تواند پدیده خود سوزی را ایجاد کند.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور ادامه داد: آتش سوزی به علت پایین رفتن سطح آب زیر زمینی بعلت خشکسالی های اخیر و برداشت بی رویه آب و خشک شدن چشمه های موجود که دریاچه را تغذیه میکرده رخ می دهد زیرا قسمتی از زمین دچار فرونشست شده و وجود ریشه گیاهان علفی ظریف و وجود احتمالی گاز متان (که در سطح آب های زیر زمینی مردابی ایجاد شده ) و برای شروع آتش سوزی تنها به یک جرقه نیاز دارد که می تواند در اثر اصطکاک ساقه گیاهان و یا شعله آتش باعث شروع آتش سوزی شود.

وی افزود: در این منطقه موضوع قابل توجه این است که چرا باید این خودسوزی در نزدیکی دریاچه ای رخ دهد که تا یک ماه قبل آبدار بوده است از این رو برای به دست آمدن علت دقیق این خودسوزی باید مطالعات دقیق تری انجام شود.

یوسفی گفت: با توجه به آبدار بودن دریاچه طی مدت اخیر با انجام مطالعات دقیق باید به سرنخهایی از وقوع این خودسوزی دست یافت البته موضوع قابل تامل این است که این منطقه بر روی گسل واقع شده و فعال شدن گسل نیز می تواند بر تحریک آن و ایجاد خودسوزی تاثیرگذار باشد.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور تصریح کرد: پس از بررسی دقیق و مطالعات لازم در خصوص علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان زمین شناسی اطلاع راسنی دقیقی صورت می گیرد.