حزب الله انفجارهای تروریستی در صلاح الدین عراق را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان حمله تروریستی به حرم «سید محمد» در شهرستان «بلد» در استان صلاح الدین عراق را که به شهادت و زخمی شدن ده ها شهروند بی گناه منجر گردید، محکوم کرد.

حزب الله روز جمعه طی بیانیه ای اعلام کرد که این جنایت تروریستی جدید نشان می دهد که تروریست ها در جنایت های خود بین هیچ کس تفاوت قائل نیستند و بدون توجه به حرمت خون افراد و یا زمان و مکان، مسلمان، مسیحی، سنی، شیعه، عرب و غیرعرب را مورد هدف قرار می دهند و جنایتکاران خود را در همه جا پراکنده اند.

حزب الله در بیانیه خود تصریح کرد که حمله به اماکن مقدس و عبادتگاه ها تعرض جدید این جنایتکاران به مقدسات است و عاملان این اقدام همان هایی هستند که چند روز پیش از این مسجد نبوی در مدینه منوره و دیگر مساجد، کلیساها و غیره را هدف قرار دادند.

در بیانیه حزب الله آمده است که قربانیان تمام این اقدامات شهروندان و غیرنظامیان بیگناه بوده اند. حزب الله همچنین برخی طرف های حامی تروریسم را به دست کشیدن از تکیه به تروریسم برای تحقق منافع خاص خود و همچنین حمایت مالی و معنوی از تروریست ها دعوت کرده است.

در بیانیه حزب الله بر همبستگی همگی برای ممانعت از گسترش افکار و اقدامات کینه توزانه علیه کل بشریت و تلاش برای ریشه کنی این افکار تاکید شده است.

حزب الله همچنین این حادثه تروریستی را به مراجع عظام و دولت و ملت عراق تسلیت گفته و برای شهدا رحمت واسع و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت نموده است.

لازم به ذکر است که بر اثر وقوع انفجارهای تروریستی توسط عوامل انتحاری در نزدیکی حرم «سید محمد» فرزند امام هادی علیه السلام در منطقه بلد واقع در استان صلاح الدین عراق، ۳۰ نفر شهید و ۵۰ تَن دیگر زخمی شدند.

گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه ای مسئولیت این انفجارهای تروریستی را برعهده گرفت.

گروه تروریستی تکفیری داعش که در عملیات نظامی در برابر نیروهای امنیتی عراق و حشدالشعبی با شکست های متعددی مواجه شده است، در اقداماتی تلافی جویانه اقدام به انفجارهای تروریستی در نقاط مختلف این کشور می کند. بامداد یکشنبه گذشته نیز در پی وقوع انفجار تروریستی در الکراده در مرکز بغداد نزدیک به ۳۰۰ نفر شهید شدند.