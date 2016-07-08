جهادی که با هدف رضایت پروردگار باشد ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر امروز در مراسم برگزاری همایش بزرگ جهادگران رضوی (آئین افتتاحیه اردوهای جهادی سراسر کشور) در سالن همایش های آستان قدس رضوی اظهار کرد: اگر مقدمه دگرخواهی، پرتو خداخواهی و بندگی خدا نباشد موثر نخواهد بود

وی افزود: اگر اقدامات برای جلب توجه دیگران افزایش سرمایه خود و جذب منافع بیشتر باشد فاقد ارزش است و آنچه که در شب قدر و زندگی امام علی(ع)، حضرت فاطمه(س)، امام حسین(ع) و دیگر ائمه اطهار(س) بوده توجه به دیگران است و نتیجه تلاش تلاش و شکوه مضاعف است که قطعا با پاداش ویژه ای هم همراه است.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه جهادی که با هدف رضایت پروردگار شکل گرفته باشد ماندگار است، خاطرنشان کرد: خداوند منان هم به جهادگران نصرت عطا خواهد کرد و این گونه اقدامات جهادی با برکت و پاداش ویژه خداوند یکتا و بی همتا همراه است.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه در زندگی تک تک ائمه اطهار(ع) بویژه امام رضا(ع) توجه به نیازمندان و محرومان شده است، گفت: در زمانی که در تنگناها بودیم فرهنگ بسیجی حضور بسیار اثرگذار بسیج در سراسر کشور، جهاد سازندگی و واژه «ما می توانیم» را به خوبی شاهد بودیم.

وی تاکید کرد: فقر و محرومیت زیبنده این نظام نبوده و نیست و مقام معظم رهبری فرمودند وای بر ما که جوانانمان با مشکل اشتغال مواجه هستند و بیکاران با مشکلات زیادی مواجه هستند که البته جهادگران به تنهایی نمی توانند مشکل اشتغال را برطرف کنند بلکه این موضوع، اقدام جدی دولت را می طلبد و باید ساختار نظام، حقوق های نجومی و دیگر معایب برطرف شود و نسبت به موضوع اقتصاد مقاومتی توجهی ویژه بشود.

تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر اینکه رفع مشکلات با دستان بسیجیان شدنی است، اظهار داشت: توانمندی روستا با حضور انسانهای توانمند و دارای روحیه بسیجی شدنی است چیزی که در حوزه های ساخت و ساز، کشاورزی، عمران، سازندگی و ... اثرگذار است.

رئیسی گفت: حرکت جهادگران رضوی در هر نقطه ای که انجام شود مثمر ثمر است و بصیرت و پایداری مردم مقاوم مناطق محروم هم ستودنی است و حل مشکلات آنها پس از انجام واجبات و ترک محرمات بزرگترین عبادت است.

وی تصریح کرد: به گفته شهید مطهری راه خدا از میان خلق می گذرد و اگر می خواهیم کاری خدایی انجام دهیم باید نسبت به رفع مشکلات محرومان تلاش کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: خدمت های آستان قدس رضوی تنها معطوف به حرم مطهر امام رضا(ع) نیست و این موضوع توسعه پیدا کرده است و خدمت به خادمان امام هشتم(ع) هم تنها در این آستان مقدس نیست و باید در همه جا این خدمت رسانی ها را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: به خدمت های جهادی، فرهنگی، تبلیغی، آموزشی، بهداشت، درمان و ... باید توجه کرد و برخی از خدمت ها ثمربخشی بهتری دارد و امام رضا(ع) می فرمایند گره گشایی از کار مردم بزرگترین خدمت است.

رئیسی تاکید کرد: نگاه به دیگران را از ماه مبارک رمضان آموخته ایم و امیدواریم که شاهد اجرایی و عملیاتی شدن آن پس از این ماه مبارک باشیم.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه تلاش جهادگران رضوی عرصه مبارک و پربرکتی است، گفت: تایید این حرکت توسط مجموعه آستان قدس رضوی دیده شود و در ابلاغیه مقام معظم رهبری به اینجانب مهمترین موضوع در ۷ بند و ماده ایشان توجه به محرومان و رسیدگی به مشکلات آنها بود و این آستان مقدس آماده هر نوع همکاری ای در جهت تحقق خواسته به حق معظم له است.

وی با تاکید بر اینکه می خواهیم در پرتو مهر درخشان امام رضا(ع) تا حد امکان نسبت به گره گشایی از مشکلات محرومان و نیازمندان اقدام کنیم، بیان کرد: حرکت بسیجی با اقدام و عمل و استعانت از امام رضا(ع) با نتایج مثبتی همراه است و برای محرومان نیز بسیار شیرین خواهد بود که این خدمت رسانی ها با نام مبارک امام رضا(ع) باشد.