مخزن ٢٠٠١C پتروشیمی ماهشهر شکافته شد/ احتمال بروز تلفات جانی

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش دیواره مخزن ٢٠٠١C مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر شکافته و مواد آن به بیرون هدایت شد.

به گفته شاهدان عینی، در این حادثه احتمال بروز تلفات جانی وجود داشته و اغلب افراد و نیروهای حاضر در صحنه، در حال ترک محل هستند.

پتروشیمی بوعلی سینا از روز چهارشنبه (١٦ تیرماه) دچار آتش سوزی شد و تلاش برای مهار آتش آن به صورت زمینی و همچنین از طریق بالگرد داشت که این حادثه جدید رخ داد.

پیگیرها از محل حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا بندر ماهشهر حاکی از این بود که مخزن کروی شکل مجاور مخزن ٢٠٠١C تخلیه شده و مخازن اطراف در ایمنی کامل هستند.

با توجه به این که نگرانی هایی نسبت به مخازن اطراف مخزن ٢٠٠١C که هم اکنون در حال آتش سوزی است وجود داشت، مسئولان این اطمینان خاطر را داده بودند که مشکل جدی پیش نخواهد آمد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.