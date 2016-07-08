به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، صدها عراقی روز جمعه به منظور مطالبه برای اصلاحات و مبارزه با فساد اداری و مالی در میدان التحریر بغداد تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان در حالی که پرچم عراق را در دست داشتند به سمت منطقه الکراده در مرکز بغداد حرکت کردند.

در همین حال یک منبع در پلیس عراق روز جمعه اعلام کرد که نیروهای امنیتی راه های منتهی به میدان التحریر در مرکز بغداد را بستند.

این منبع تصریح کرد که نیروهای امنیتی تمام راه های منتهی به میدان التحریر و تعدادی از مسیرهای منتهی به سمت منطقه الکراده در مرکز بغداد را به منظور حفاظت از تظاهراتی که از میدان التحریر به سمت الکراده برگزار می شود، بسته اند.

در همین حال شبکه اسکای نیوز اعلام کرد که پلیس عراق در پی این تظاهرات محورهای منتهی به منطقه سبز بغداد را بسته است.

گفتنی است که «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق امروز فرمانده عملیات بغداد و مسئولان امنیتی و اطلاعاتی این شهر را برکنار کرد. وی البته با استعفای «محمد الغبان»، وزیر کشور عراق نیز موافقت کرده است.

از سوی دیگر شبکه اسکای نیوز از وقوع یک انفجار در منطقه بغدادالجدیده در جنوب شرقی بغداد پایتخت عراق خبر داد. همچنین فرماندهی عملیات الانبار از آزادی دو منطقه «البوریشه» و «طوی» در شمال الرمادی در غرب عراق خبر داد.