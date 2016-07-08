افزایش نرخ افسردگی در بین نوجوانان آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، «پائولو دل وکیو» مدیر مرکز خدمات سلامت عمومی آمریکا، در این باره می گوید: «نوجوانی دوره مهمی در فرایند رشد یک فرد است، و ابتلا به افسردگی در این دوره سنی بسیار تاثیر مخربی بر نوجوانان دارد، مگرآنکه تحت درمان مناسب قرار گیرند.»

وی در ادامه می افزاید: درمان موثری در این زمینه وجود دارد، اما والدین، معلمان و تمامی اعضای مسئول جامعه باید به کمک نوجوانان بیاند.

طبق اعلام این موسسه، نوجوانان احساس افسردگی کرده و علاقمندی به فعالیت های روزمره شان را حداقل به مدت ۲ هفته از دست می دهند. آنها همچنین ممکن است دارای اختلال در خواب، خوردن یا تمرکز باشند.

طبق این گزارش، نرخ کلی افسردگی در بین نوجوانان و جوانان از ۹.۹ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۱ درصد در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ افزایش یافته است. بالاترین نرخ افسردگی در بین گروه سنی ۱۲ تا ۱۷ سال مشاهده شده است.